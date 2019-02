SGK'dan örneklerle 5434 ve 5510'a tabi olma durumları

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak görev yapanlar açısından yürürlük tarihi; Ekim 2008 ayında aylıklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için 15.10.2008, her ayın 1'inde alan sigortalılar için ise 01.10.2008 olarak uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde ise, bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar ile bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı hükmü bağlanmıştır.

Buna göre, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak görev yapanlar açısından Ekim 2008 ayında personel aylıklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için ilk memuriyete başlama tarihi (göreve başlama tarihi) 15.10.2008 tarihi ve sonrası olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması, 14.10.2008 tarihi ve öncesinde başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması, Personel aylıklarını her ayın 1'inde alan sigortalılar içinse ilk memuriyete başlama tarihi (göreve başlama tarihi) 1.10.2008 tarihi ve sonrası olanlar hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması, 30.09.2008 tarihi ve öncesinde başlayanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince haklarında 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması, dolayısıyla emeklilik statüsünde de ilgili kanun hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan çalışma doğrultusunda kamu kurumlarında çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı (HİTAP) kayıtları ile Kesenek Bilgi Sistemlerindeki kayıtları karşılaştırılarak işlemleri hatalı sosyal güvenlik kanunlarına göre yürüyen memurlar idarelere bildirilmiştir.

İdarelerin hatalı işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak düzeltebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu konuyu 13 örnekle anlatmıştır.

ÖRNEK 1:

16/3/1998 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren bu kapsamdaki görevine devam eden sigortalı hakkında 5510 sayılı Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 16/3/1998 olacaktır.

ÖRNEK 2:

İlk kez 29.10.2011 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmadığından hakkında 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 29/10/2011 olacaktır.

ÖRNEK 3:

14.6.1998-18.4.2003 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanun, 18.1.2005-23.2.2011 tarihleri arasında ise 506 sayılı Kanun kapsamında (5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi) çalışan ve 3.8.2011 tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yeniden göreve başlayan sigortalının göreve başladığı 3.8.2011 tarihinden itibaren 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılığı başlayacak olup, 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunması nedeniyle hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır .

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 14/6/1998 olacaktır.

ÖRNEK 4:

İlk kez 17/7/2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan ve 4/6/2011 tarihinde yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 10/6/2011 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/6/2011 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmadığından, hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır .

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 15/6/2011 olacaktır.

ÖRNEK 5:

1.9.2006-31.8.2007 tarihleri arasında (yedek subay okulundan mezun olduğu tarih: 1/11/2006) YEDEK SUBAY (ASTEĞMEN) olarak askerlik hizmetini yapan sigortalı, daha sonra 13/9/2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayıp, 4/6/2011 tarihinde yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca da 11/6/2011 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/6/2011 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunması nedeniyle, kadroya atandığı 15/6/2011 tarihinden itibaren hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 1/11/2006 olacaktır. (asteğmenliğe nasp edildiği tarih/yedek subay okulundan mezun olduğu tarih aynı tarih olarak kabul edilmektedir.).

ÖRNEK 6:

5/1/2004-30/5/2004 tarihleri arasında 5434 S.K. tabi vekil öğretmen olarak görev yapan sigortalı, daha sonra 11/4/2007 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayıp 4/6/2011 tarihinde yürürlüğe giren 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 9/6/2011 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/6/2011 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunması nedeniyle hakkında 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır .

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 5/1/2004 olacaktır.

ÖRNEK 7:

İlk kez 17/7/2007 tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan ve 6495 sayılı Kanun uyarınca 10/10/2013 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/10/2013 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak kadroya ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunmadığından, hakkında 15/10/2013 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır .

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 15/10/2013 olacaktır.

ÖRNEK 8:

25/1/2004-25/5/2004 tarihleri arasında 5434 S.K. tabi vekil öğretmen olarak görev yapan sigortalı, daha sonra 17/7/2007 tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan ve 6495 sayılı Kanun uyarınca 11/10/2013 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/10/2013 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak kadroya ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunması nedeniyle hakkında 15/10/2013 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 25/1/2004 olacaktır.

ÖRNEK 9:

1/9/2006-31/8/2007 tarihleri arasında (yedek subay okulundan mezun olduğu tarih:01/11/2006) YEDEK SUBAY (ASTEĞMEN) olarak askerlik hizmetini yapan sigortalı, daha sonra 17/8/2007 tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan ve 6495 sayılı Kanun uyarınca 12/10/2013 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/10/2013 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak kadroya ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunması nedeniyle hakkında 15/10/2013 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 1/11/2006 olacaktır. (asteğmenliğe nasp edildiği tarih/yedek subay okulundan mezun olduğu tarih aynı tarih olarak kabul edilmektedir.).

ÖRNEK 10:

25/1/2005-25/5/2006 tarihleri arasında 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Sözleşmeli Hemşire unvanı ile 5434 S.K. tabi olarak görev yapan sigortalı, daha sonra 17/10/2007 tarihinde Sağlık Bakanlığında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışmaya başlayan ve 6495 sayılı Kanun uyarınca 11/10/2013 tarihli dilekçesi ile kadroya geçmek için müracaat eden ve 15/10/2013 tarihinden itibaren 4/1-c sigortalısı memur olarak kadroya ataması yapılan sigortalının 2008 yılı Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunması nedeniyle hakkında 15/10/2013 tarihinden itibaren 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 25/1/2005 olacaktır.

ÖRNEK 11:

5/3/2008-13/3/2008 tarihleri arasında 9 gün kıst aylık almak suretiyle vekil öğretmen olarak 5434 S.K. tabi iştirakçi olarak görev yapan sigortalı, 27/11/2014 tarihinde Devlet memuru olarak 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında tekrar göreve başlamıştır. Sigortalının almakta oldukları aylıklarından daha önceki görevi (5/3/2008-13/3/2008 tarihleri arasındaki) sırasında tam kesenek kesilmemiş olsa dahi, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre iştirakçi sayıldığından, göreve başladığı tarihten itibaren 5510 4/1-c sigortalısı sayılacak ve hakkında geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 5/3/2008 olacaktır.

ÖRNEK 12:

26.09.2009 tarihinde devlet memuru olarak göreve başlayan ve 1 yıl 3 ay askerlik süresi borçlandırılarak borç tutarını süresi içinde yatıran ve yapmış olduğu borçlanma nedeniyle sigortalılık başlangıcı 26.06.2008 tarihine giden sigortalının, sigortalılık başlangıcı 26.06.2008 tarihi olsa dahi tabi olacağı statü ilk defa memuriyet görevine başladığı tarihe göre belirlendiğinden ve bu tarihte 2008 yılı Ekim ayı başından sonra (26/9/2009) olduğundan bu sigortalı hakkında mülga 5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması mümkün olmayıp, hakkında 5510 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır.

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 26/9/2009 olacaktır.

ÖRNEK 13:

1.9.2007-31.8.2008 tarihleri arasında (yedek subay okulundan mezun olduğu tarih: 1/11/2007) YEDEK SUBAY (ASTEĞMEN) olarak askerlik hizmetini yapan sigortalı, 10.3.2014 tarihinde 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlamıştır. Sigortalının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmetinin bulunması nedeniyle, göreve başladığı 10.3.2014 tarihinden itibaren hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacaktır

-Memuriyete ilk başlama tarihi: 1.11.2007 olacaktır. (asteğmenliğe nasp edildiği tarih/yedek subay okulundan mezun olduğu tarih aynı tarih olarak kabul edilmektedir.)