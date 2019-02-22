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Enerji Bakanı'ndan köylere 'gaz' müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kırsalda mini biyogaz reaktörleri kurulacağını ve çiftçilerin hayvan atıklarından kendi gazını kendilerinin üreteceğini söyledi
 22 Şubat 2019 08:30
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Enerji Bakanı'ndan köylere 'gaz' müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kırsalda mini biyogaz reaktörleri kurulacağını ve çiftçilerin hayvan atıklarından kendi gazını kendilerinin üreteceğini söyledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, şu anda 81 ilde 510 yerleşim birimine ulaşan doğalgazı köylere kadar indirecek yeni bir proje hazırladıklarını açıkladı. Güney Gaz Koridoru 5. Danışma Kurulu'na katılmak üzere gittiği Bakü'de açıklamalarda bulunan Dönmez, kırsalda mini biyogaz reaktörleri kurulacağını, çiftçilerin hayvan atıklarından kendi gazını üreteceğini söyledi.

DENEMELERE BAŞLANACAK

Dönmez, "Ahırında 3-5 hayvanı olan köylü, atığını o reaktöre koyacak ve gazını üretecek. Pişirme, sıcak su, belki ısıtmada da kullanacak. Şu anda TEMSAN çalışıyor. Test çalışmaları bittiğinde kısa sürede pilot tesis için sahada denemelere başlayacağız. Köyde elektrik, su, telefon, yol var. Bedavaya gazını da üretmiş olacaklar" dedi. Doğalgaz erişiminde Türkiye'nin yarısından fazlasına gidildiğini söyleyen Dönmez, "Nüfusun yüzde 70'i doğalgaza erişmiş durumda" diye konuştu. Geçen yıl inşa edilen 10 bin kilometre doğalgaz dağıtım şebekesiyle toplam şebeke uzunluğunun 140 bin kilometreye ulaştığını anlatan Dönmez, şöyle konuştu: "Dünyanın Ekvator'dan çevresi 40 bin kilometre. 3.5 defa tur atmışız 1 yılda sokak-sokak, cadde-cadde dünyanın etrafını. Geçen yıl 79 yerleşim yerine doğalgaz arzı sağladık."

DENİZ ALTINDAN ELEKTRİK

Türkiye'de tüketimin üçte birini yapan Marmara Bölgesi'nin elektriğini Anadolu'dan taşıdığının hatırlatılması üzerine Bakan Dönmez, yeni bir proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Osman Gazi Köprüsü ve İzmit Körfezi'nden bir deniz altı kablosu geçirilip, bypass hattı kurulacağını vurgulayan Dönmez, "İhale hazırlıklarını yapıyoruz. Hat, deniz altından Gebze'ye geçecek. Böylece İstanbul'a gelecek hatların güzergah çeşitliliği yapmak suretiyle afetlere karşı güvenirliliğini, emniyetini artırmış olacağız" dedi.

CHP'YE SERT TEPKİ: TAKDİR EDEMİYORSANIZ SUSUN

Akdenız'de Fatih gemisinin sondajda 4.850 metreye indiğini, hedeflerinin 5.500 metre olduğunu hatırlatan Bakan Dönmez, şöyle konuştu: "Bu bulacağız anlamına gelmiyor. Var veya yok bilgisine ulaşacağız. Aramadan bulunmaz. Havlu atacak değiliz. Muhalefetin Akdeniz'de yaptığımız faaliyetlerle ilgili söyledikleri olacak iş değil. Biz gece-gündüz bütün ekibi sahaya sürmüşüz, arama yapıyoruz. Onlar kalkmış 'aramayın' diyor. Yani Rumlar'ın söylemi yine maalesef CHP milletvekilinin söylemiyle uyuşmuş oldu. Takdir edemiyorsanız bari susun demek lazım."

DENİZDE 6'DA BİR

Dünyadaki ortalamalara göre denizde açılan her 6 kuyudan birinde, karada ise her 12 kuyudan birinde kaynağa rastlandığını anlatan Dönmez, "Öbür türlü her açtığınız kuyuda kaynak olsa zaten petrol 10 dolar olurdu. Açılıp bulunamayan kuyular bir maliyet oluşturuyor şirketlere... Ama bulduğunuz zaman, kuyuların maliyetini çıkartıyorsunuz" dedi.

BULAMAYACAĞIZ DEYİP OTURALIM MI?

Denizdeki sismik çalışmaların tamamen bilimsel verilere dayalı olduğunu söyleyen Dönmez, şunları vurguladı: "Bir sürü analiz yapılıyor, sonra karar veriliyor. Muhalefetin çarpık zihniyetine göre, 'bulamayacağız nasıl olsa' deyip yerimizde oturup her sene milyarlarca dolar enerji ithalatı mı yapalım?"

GÜNEŞTE KÜÇÜK YARIŞMALAR OLACAK

Güneş potansiyeli yüksek illerde 50 megavata kadar küçük mini YEKA GES'ler hazırladıklarını söyleyen Dönmez, "Orta ölçekli yatırımcılar da katılacak. Bazen Anadolu'da küçük girişimciler kendi öz kaynaklarıyla bir araya gelip finansman sorununu çözebiliyorlar, bankaya ihtiyaçları daha az oluyor veya hiç olmuyor. 50 megavata kadar yarışmalar yapılacak" dedi. Güneş enerjisinde şu anda 5.500 megavata ulaşıldığını vurgulayan Dönmez, "2018'de de elektriğin yüzde 2.6'sını güneşten üretmişiz. Bir yılda güneşten ürettiğimiz elektrik miktarı da 7.7 milyar kilovat/saat" diye konuştu. Geçen yıl tüketilen elektriğin yarısının yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini bildiren Dönmez, "Ocakta da bu oran yüzde 60. İyi başladık ama bu oran yıl içinde değişebilir. Ama ben öyle tahmin ediyorum, bu yıl yüzde 50'nin üstünde kalırız" mesajı verdi.

1930'LARDA DA BEDELLER VARMIŞ

Elektrik faturalarındaki dağıtım bedellerine ilişkin açıklamalarda da bulunan Dönmez, "Biz her yıl elektrik iletim-dağıtımda ortalama 9.5 milyarlık yatırım yapıyoruz. 17.5 milyar lira işletme gideri var. Bunların hepsini içeren bir maliyetten bahsediyoruz. Elektrikteki dağıtım bedeli Avrupa'ya göre daha az. Ben birebir konuştuğumda, toplantıya gittiğimde herkes hak veriyor. Ama arkadaşlar bizim arşivlerden araştırmışlar, 1930-1940'lı yıllarda daha komik bedeller alınmış. Şube kirası, eksik istihlak bedeli, maktu ücret vesaire... Sayaç kirası, sabit hizmet diye bir şey var. Havagazı faturasında asker ailelerine yardım bedeli, Türk Hava Kurumu pulu, damga pulu bedeli vardı. Dağıtım bedeli, fiilen bu hizmetin gerçekleşmesi için gereken bir zorunluluk. Avrupa'da dağıtım bedelinin faturadaki payı vergiler hariç yüzde 51" dedi.

ELEKTRİĞE 30 MİLYARLIK YATIRIM

2018'de iletimde 3.4 milyar, dağıtımda ise 4.82 milyar olmak üzere toplam 8.2 milyar elektriğe yatırım yapıldığını söyleyen Dönmez, "Kurulu güce de 4.025 megavat santral ilave etmişiz. Onların toplam yatırımı da yaklaşık 22 milyar lira. Yani sırf geçen sene devreye giren santrallerin yatırımlarının 30 milyar lira" dedi. Dönmez, doğalgazda da BOTAŞ'ın 2.1 milyar lira, dağıtım şirketlerinin de 2.26 milyar lira olmak üzere toplam 4.5 milyar TL yatırım yapıldığını kaydetti.

İKİNCİ GEMİ EGE'DE

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol kuyusu açmak için aldığı yeni sondaj gemisi Deep Sea Metro 1, Ege Denizi açıklarına ulaştı. Malezya'dan 12 Aralık 2018'de yola çıkan geminin 23 Şubat'ta Yalova'da olması bekleniyor. 262 milyon dolara satın alınan Deep Sea Metro 1 sondaj gemisi, Oruçreis, Barbaros ve Fatih'ten oluşan Türk filosunun en moderni olacak. Gemi, Yalova'nın Altınova ilçesinde tersaneler bölgesinde bulunan Tersan Tersanesi'nde bakım ve onarıma alınacak. 229 metre boyunda ve 36 metre genişliğindeki gemi 38 bin ton ağırlığında. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, "Sondaj gemisi TCG GÜR denizaltımız tarafından İyon Denizi'nin güneyinde 'Hoşgeldiniz' mesajıyla karşılanmış, daha sonra Girit Adası'nın batısında milli korvetimiz TCG HEYBELİ- ADA tarafından da 'Hoşgeldiniz' denilerek refakat edilmeye başlanmıştır" denildi.
Sabah
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