Trafik polisinin resim aşkı sergiye dönüştü

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğünde trafik polisi olarak görev yapan Sedat Fırat, yaklaşık 10 yıldır boş zamanlarında yaptığı resimlerden oluşan Bir Figürüm Var isimli ilk kişisel resim sergisini Eskişehirlilerin beğenisine sundu.

Eskişehir'de trafik polisi olarak görev yapan Sedat Fırat, toplumdaki yaygın polis memuru algısını adeta değiştirdi. Polis memurlarına karşı toplumda oluşan, özel ilgilerinin olmadığı düşüncesini kıran Fırat, 10 yıldır boş zamanlarında yaptığı akrilik ve yağlı boya resim çalışmalarını Espark Alışveriş Merkezi'nde görücüye çıkardı. Ağırlıklı olarak sürreal çalışan ancak portre ve manzara resimlerine de yer veren Trafik Polisi Sedat Fırat, mesaisinin ardından rahatlama amacıyla evinde kurduğu resim atölyesinde renklerin dünyasına kendisini bırakıyor.

"Bir polisinin içinde sanatsal ve farklı ruh hallerinin de olduğunu yansıtmak istedim"

Açtığı sergi ve resme yolculuğunu anlatan Eskişehir Trafik Şube Müdürlüğü Trafik Polisi Sedat Fırat, "Eskişehir'de 7 yıldır trafik polisi olarak görev yapıyorum. Yaklaşık bir 10 yıldır da resimle ilgileniyorum. Kendi evimde atölyem var. Akrilik ve yağlı boya çalışmalarından oluşan ilk kişisel sergimi bugün itibariyle açmış bulunmaktayım. Ortaokul yıllarında keşfettim aslında böyle bir yeteneğim olduğunu. Sulu boyayı daha çok sevdiğimden dolayı bir akışkan boya sevgim, ilgim vardı. Daha sonra bunu akrilik boya ile destekledim. Yaklaşık 10 yıldır bu işe zaman ayırmaya başladım. Polislik mesleği zor bir meslek, kutsal bir meslek. Polislik mesleğini de çok seviyorum. Bundan arta kalan boş zamanlarımda evimdeki atölyemde resimler yapıyorum. Aynı zamanda bir trafik polisinin görevinin sadece ceza yazmak olmadığını da içinde sanatsal, farklı ruh hallerinin de olduğunu yansıtmak istedim. Resim, sanat başlı başına zaten kendi başına bir dünya. Ben bu dünyanın içerisinde bu şekilde yer almaktan gerçekten çok mutluluk duyuyorum. Umarım diğer meslektaşlarım olsun, diğer arkadaşlarım olsun onlara bu konuda örnek teşkil edebiliyorsam ne mutlu bana. Dediğim gibi bir trafik polisi ya da bir polis sadece olaylarla, trafikle, trafik cezalarıyla meşgul değildir. Aynı zamanda böyle sanatsal faaliyetlerimizi de yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Abstract dediğimiz soyut resimler yapmayı daha çok seviyorum"

Ayrıca Fırat, eşi ve çocuğunun da kendisine bu konuda destek verdiğini belirterek, "Soyut, abstract dediğimiz soyut resimler daha çok yapmayı seviyorum ve bu konuda daha çok yeteneğimin olduğunu düşünüyorum, fakat zaman zaman modern sanat ya da bir manzara resmi tarzındaki resimler de çiziyorum. Yaptığım iş dediğim gibi çok zor ve kutsal. Eşimin gerçekten bu uzun süreçte çok maddi manevi desteğini aldım. Ayrıca benim 7 yaşında bir kızım var, onun da şu an bu sergide 2 tane resmini sergiliyoruz. O da herhalde babasının izinden gitmeye çalışıyor. Eşim gerçekten bana çok destek oluyor. En basitinden evde resim yapıyorsunuz, her yere boya sıçrıyor, her yer lekeleniyor, kirleniyor. Bu konuda hiçbir zaman beni engellemedi ve sürekli bu konuda ilerlememi sağladı. Bu resim sevgimin bitmemesi için elinden geleni yaptı. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süre zarfında serginin açılış fikrinden itibaren şu ana kadar İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç ve sıralı amirlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bana her konuda desteklerini esirgemediler" dedi.