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MHP'den Fransa'ya katliam suçlaması

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımı'nı anma günü olarak ilan eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tarihi anımsatarak, "Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği 1921 yılında, Fransızların ordu desteği olmayan savunmasız Antep halkına dönemin modern ve güçlü silahlarıyla saldırıp binlerce kişiyi katletmesi açıkça bir soykırımdır, katliamdır." dedi.
 30 Nisan 2019 20:14
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MHP'den Fransa'ya katliam suçlaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fransa'nın Çukuova'da bir asır önce katliam yaptığını hatırlatmasının ardından MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da, Fransızların Antep işgalinde katliam yaptığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, kararname ile 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesi nedeniyle TBMM'de konuşan Taşdoğan, "Sizlere 1919-1921 yılları arasında Antep'i işgal eden Fransızların katliamları ile ilgili çok anlatacağımız var. Hoyratça davranışlar sergileyen Macron'a ve onun akıl vericilerine, bu Gazi Meclis'ten tarih dersi vermemiz şart oldu. Her yıl Ermeni Diasporası'nın dayatmasıyla, 24 Nisan'ı Türkiye Cumhuriyeti'ne düşmanlıklarını ve kinlerini kusmak adına her yolu deneyenler, her yıl sıraya giriyorlar. Hiç şüphe yok ki bunların başında Fransa geliyor. Kurtuluş Savaşımızın devam ettiği 1921 yılında, Türk ordusunun Batı cephesine yığıldığı, vatan derdine düştüğümüz acılı günlerde, ordu desteği olmayan savunmasız Antep halkına dönemin modern ve güçlü silahlarıyla saldırıp binlerce kişiyi katletmesi açıkça bu bir soykırımdır. Katliamdır. Bu katliamda isimleri tespit edilebilen 6317 kişinin kemikleri sonradan toplanıp şimdiki şehitliğe defnedilmiştir. Bu katliama, çevre köylerde, ilçelerde, şehirlerde, dağlarda, tarlalarda katledilenlerin sayısı dahil değildir; onlarla birlikte katledilen, soykırıma uğratılan Türk halkının sayısının 12 bini geçtiğini bazı kaynaklar yazmaktadır." diye konuştu.

Taşdoğan, "27 Mart 1920'de. Kilis yolundan şehre gelen Fransız'ın önünü kesmek adına cepheye koşanlara erzak götürecek kimse yoktur. 14 çocuk ekmek götürmek adına yola çıkar. Yaşları en büyüğü 14 yaşındadır. En küçüğü 9. At arabasının yanında yürüyerek kahraman şehidimiz Şahin Bey'e ve arkadaşlarına erzağı akşam vakti ulaştırırlar. Yorgun ve bitap düşmüş olan çocukların gece dönmeleri mümkün değildir. Hemen cephenin üst kısmında bulunan değirmende çocukları yatırırlar. Sabah kanlı çatışmalar başlamıştır. Çocukların oradan ayrılmaları artık mümkün değildir. Şahin Bey ve arkadaşları şehit düşmüştür. Etrafta gözetleme yapan Fransız ve Ermeni birlikleri değirmende bulunan 14 çocuğu bulurlar. Kinlerini bu 14 çocuktan çıkartırlar. 14 çocuğu önce kurşunlarla vururlar. Vahşiliklerini dur diyemez cesetlerini süngülerler. Bugün benim şehrimde 14 çocuk şehidin, Dokurcum Değirmeni şehitlerinin hikayesi Fransızların vahşet vesikası olarak anlatılır." şeklinde konuştu.

"Acımasızca saldırdılar"

Taşdoğan, Fransızların Gaziantep'i işgal edebilmek için acımasızca kente saldırdığını da vurgulayarak, "Gaziantep'in etrafını sararak 11 ay şehri kuşatmışlar. Yiyecek, içecek, ilaç hiçbir şeyi şehre sokmamışlardır. Bir yandan da en ağır ve modern silahlarla toplarla şehri yakıp yıkmışlardır. 8O bin adet top atılmış kan, barut ve toz her tarafı kaplamış. Hastane cami, imarethane ne varsa yakılmış yıkılmış. Masum insanları açlıktan öldürmüşler, şehit etmişlerdir. Yiyecek bulamayan insanlar zerdali çekirdeğinden un öğütmüş, sadece karınlarını doyurmaya çalışmışlardır. Bu unun içinde bulunan insan sağlığına zararlı yani yemeye uygun olmayan ağır metaller onlarca masum insanımızın zehirlenerek ölmesine sebep olmuştur. Şimdi ise Fransa gibi bir ülkenin 5 bin kilometre öteden gelip Gaziantep'i işgal etmesi, yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığımız bazı Ermenileri bize karşı silahlandırıp nüfusumuzun üçte birini şehit etmesi ve bu olaylarda Ermeni çetelerini kullanan bir devletin bugün Ermeni soykırımı iddiasında bulunması cahillikten öte bir şey değildir. Gaziantepliler, aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6317 şehidiyle insanlıktan nasibini almamış Fransız'ı iyi tanır. Ayrıca Macron ve çevresindekiler Ermeni tarihine çok meraklıysa, önce 26 Şubat 1992'de Hocalı'da 613 Azerbaycan Türk'ünü katleden Ermenistan'ın hesabını vermelidirler. Seslerini yükselterek haklı çıkacaklarını sanıyorlarsa, unutmasınlar. Dünya eski dünya değil. Artık herkes bizi de biliyor onları da biliyor." diye konuştu.

Taşdoğan konuşmasının son bülümünde ise, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Fransa'nın sözde Ermeni soykırımını anma günü ile ilgili yaptığı değerlendirmedeki "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 24 Nisan'ı anma günü ilan etmesi, utanç verici bir rezalettir. Fransa eğer anacaksa Afrika'da katlettiği masumları, bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı, Türk milletinden özür dilemelidir." sözlerini de hatırlattı.
İhlas Haber Ajansı
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