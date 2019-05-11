1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enfeksiyon nedeniyle hafızasını kaybettiği iddiası

Kahramanmaraş'ta fabrika işçisi Mahmut Küçük, yaklaşık 2 yıl önce trafik kazası geçiren kızı Muhterem Nur Küçük'ün (17) götürüldüğü özel hastanede enfeksiyon kaparak hafızasını kaybettiğini ve engelli kaldığını iddia etti.
 11 Mayıs 2019 17:27
Yazdır
Enfeksiyon nedeniyle hafızasını kaybettiği iddiası

Kahramanmaraş'ta fabrika işçisi Mahmut Küçük, yaklaşık 2 yıl önce trafik kazası geçiren kızı Muhterem Nur Küçük'ün (17) götürüldüğü özel hastanede enfeksiyon kaparak hafızasını kaybettiğini ve engelli kaldığını iddia etti. Küçük'ün Sağlık Bakanlığı'na başvurusu üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

TOKİ Duran Karabuğaş Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Muhterem Nur Küçük, 21 Eylül 2017'de arkadaşıyla yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Genç kız, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürüldü. Ancak hem bu hastanede, hem de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde yer olmadığı için Küçük, özel bir hastaneye sevk edildi.

Baba Mahmut Küçük, kızlarının ve ailesinin hayatının o günden sonra alt üst olduğunu söyledi. Özel hastanede yoğun bakım doktorunun bir tane olduğunu ve onun da hafta içi 08.00- 17.00 saatleri arasında çalıştığını belirten Mahmut Küçük, 1 Ekim Pazar günü odasına girdiği kızının vücudunda şişlikler fark ettiğini söyledi. Hafta sonu olduğu için bunu doktora iletemediğini ifade eden Küçük, "2 Ekim Pazartesi günü saat 08.00'de doktor geldi ve söyleyince 'bakalım' dedi. Öğle saatlerinde haber verdiler 'Burada enfeksiyon olmuş, bizim göğüs cerrahımız yok. Sizi Necip fazıl Devlet Hastanesi'ne göndereceğiz. Orada akciğere tüp takılacak, bizim elimizde yok' dediler. Bu hastaneye gidince hemen yoğun bakıma aldılar. Oradaki doktor, 'Hastayı öldürdükten sonra bize göndermişler' dedi. 'Çok aşırı derece enfeksiyon olmuş. Bunun için hastanıza yüzde 1 ümit veremiyorum size. Durumu çok kritik, her an, her şeye hazırlıklı olun' dedi ve benden bir imza aldı oraya yattığına dair" diye konuştu.

'2 KERE AMELİYAT YAPTILAR ONU DA YANLIŞ YAPMIŞLAR'

Kaza nedeniyle kızı Muhterem Nur'un sağ bacağındaki kaval kemiğinin kırıldığını belirten Mahmut Küçük, "Ortopedi doktoru 3 gün sonra tekrar beni çağırıp, imza istedi. 'Ne oldu hocam' diye sorduğumda 'Ameliyat olmamış, tekrar ameliyata alacağım' dedi. İki sefer ameliyat yaptı ayaktan. Biz devlet hastanesine gittikten sonra ortopedi doktorumuz 'Bu ameliyat kesinlikle olmamış' dedi ve çocuğumu devlet hastanesinde de ameliyata aldılar" diye konuştu.

'TABURCU OLDUKTAN SONRA BİZİ HATIRLAMADI'

Mahmut Küçük, kızının enfeksiyon tedavisinin ardından 28 kasım 2017'de taburcu edildiğini, ancak kendilerini hatırlamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Hastaneden taburcu oldu 4 ay beni, annesini, kardeşini dahi tanımadı. Hafızası geldi, gitti, bir anda tanıdı, bir anda her şeyi unuttu. Şu anda hala öğlenki yaptığı bir hareketi akşam sorduğum zaman cevap veremiyor. Hafızası yüzde 50'lerde. Birilerinin desteği olmadan yürüyemiyor. Okulu bitti, evde eğitim alıyor. Yani her yönden biz mağdur olduk. Biz yandık, başkası yanmasın. Şu anda benim çocuğum hala enfeksiyon tedavisi görüyor. Enfeksiyon hala bitmiş değil."

Mahmut Küçük, ayrıca konunun Sağlık Bakanlığı'nca araştırılması için gerekli başvuruları yaptığını söyledi.

DOĞUM GÜNÜNÜ DAHİ HATIRLAMIYOR

Okulunun kız futbol takımında oynarken yaşadıkları nedeniyle şimdi ancak başkasının yardımıyla yürüyebilen, eğitimine devam edemediği için 2'nci sınıfı evde eğitim kapsamında eve gelen öğretmenlerinin yardımıyla tamamlamaya çalışan Muhterem Nur Küçük ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Hafıza kaybı geçirdiğim için kazayla ilgili bir şey hatırlamıyorum. Annemi babamı dahi hatırlamıyormuşum. Annemin ve babamın o zaman ne yaşadıklarını da şu an hatırlamıyorum, aklıma gelmiyor. Doğum tarihimi hatırlamıyorum. Mesela gündüz bir şey yapıyorum, akşama ne yaptığımı babama, anneme anlatamıyorum. Unutkanlık hala devam ediyor."

AYNI HASTANEDE İKİNCİ ENFEKSİYON İDDİASI

Öte yandan Muhterem Nur Küçük'ün yoğun bakım servisinde enfeksiyon bulaştığı öne sürülen özel hastaneyle ilgili daha önce de benzer bir iddia ortaya atılmıştı. Kesilen parmağından dolayı aynı özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Hatice Timürkaan (65) 10 Aralık 2018'de hayatını kaybetmiş, yakınları kadının yoğun bakımda ölümcül Acinetobacter Bamumanni enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürerek hastane ve 3 doktor hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıklamıştı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün hastane hakkında inceleme başlattığı bildirildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İl Sağlık çalışanı 4 kişi kavga nedeniyle açığa alındı
10 Mayıs 2019 10:17		 Diyarbakır'da 11 muhtar açığa alındı
09 Mayıs 2019 22:53
ADÜ eski rektörü ve eşi FETÖ'den açığa alındı
06 Mayıs 2019 19:24		 Vatandaşlar savcıları bakanlığa şikayet etti
01 Mayıs 2019 06:50
Müdür, hizmetli ile kavga edince 21 yıllık sahtekarlık ortaya çıktı
26 Nisan 2019 10:15		 'Hz. İsa'nın ruhu içime girdi' diyen öğretmen açığa alındı
22 Nisan 2019 19:26
'Hazreti İsa olduğunu' iddia eden öğretmen soruşturma
20 Nisan 2019 23:53		 'İçişleri İmamoğlu hakkında soruşturma açabilir' iddiası
20 Nisan 2019 10:05
Valilik'ten polis müdahelesine soruşturma
20 Nisan 2019 09:51		 Kocaeli Valiliği: O polislere soruşturma açıldı
19 Nisan 2019 22:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:39 - Sivas Valisi, makamında güreş tuttu17:35 - Amasya'da üretilen LED ekranlar Katar yolunda17:31 - Sınırda nöbet tutan askere 'Anneler Günü' sürprizi17:27 - Enfeksiyon nedeniyle hafızasını kaybettiği iddiası17:23 - Milyonlar verildi, kendisiyle yaşıt kaktüslerini satmadı17:19 - 70 yaşındaki kadın, 40 yıldır balıkçılık yapıyor17:15 - 3 üniversite öğrencisini darbeden şüpheli tutuklandı17:11 - PKK propagandası yapan akademisyen tutuklandı17:07 - 'Günpınar Şelalesi' ziyaretçilerini hayran bırakıyor17:03 - 17 yaşındaki Yakup'un kahreden ölümü
16:59 - Savcılıktan kayıp Ecrin ile ilgili açıklama16:55 - MEB, Anneler Günü'ne özel video yayımlandı16:51 - Çocuklar ehil ellere emanet olacak16:47 - İşte İstanbul'da faaliyet gösteren vakıf sayısı16:43 - Şırnak, Rize'den daha çok yağış aldı16:39 - Destici'den Turgut Altınok'a 'hayırlı olsun' ziyareti16:35 - Bedirhan bebeğin babası: 9 ayın en güzel haberi16:31 - Doğa tutkunları Mercan Vadisi'ne akın etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bakanlık devreye girdi gazinin ayağındaki kelepçe çıkarıldı
PKK'dan, İmamoğlu'na ikinci kez destek açıklaması
Kur'da 3. Perde: Swap silahı gidince algıya sarıldılar
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ayak tarak kemiği' kırıldı
İYİ Partili 150 kişi AK Parti'ye geçti
İmamoğlu Türkiye'yi şikayet ediyor
Bahçeli'den slogan önerisi: Yıldırımlar çaksın
Mahrem eş olmak için mülakat
Yerli otoda plan tıkır tıkır işliyor
Sahte profesör referansıyla dolandırıcılık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Öğrenci evi 3
final four 2019 5
komşunun balkonuna sofra çırpmak 3
öylesine girdiğim yer 3
lipton çay fabrikası'nın üretimi durdurması 1
matthijs de ligt 1
hadsiz 1
su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1
taş sektirmek 3
en sevdiğim yemek 7
SON İLANLAR
Sivas Kangal Ekbelsan LTD Şirketi Geçici 5 İşçi Alacak
Igdır Aralık İşlçesi ve Köylülerinin Sulama Birliği Başkanlığı Geçici 2 İşçi Alacak
Bursa Tarım 1 İşçi Alacak
Edirne Enez Turizm 2 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnş 2 İşçi Alacak
Ankara Turksmd 2 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm 4 İşçi Alacak
Aydın Arya Turistik 4 İşçi Alacak
İzmir Çeşme Çeştur İmar 25 İşçi Alacak
Ordu Ünye Öğretmen Evi 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam