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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anneler Günü'ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, 12 Mayıs "Anneler Günü" dolayısıyla video ve açıklama yayımladı
 12 Mayıs 2019 10:04
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anneler Günü'ne özel video

Yayımlanan video'da, "Hakkari, Suriye, Isparta, Afganistan" gibi sıcak ve önemli noktalardaki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı personel, 12 Mayıs "Anneler Günü"nü kutluyor.

Bakanlık tarafından yayımlanan video'nun altında ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Anneler Günü" mesajı bulunuyor.

Bakan Akar, yayımlanan mesaj, Toplum ve kültür hayatımızın en kutsal birliği aileyi, hayatın türlü zorluklarına karşı ayakta tutan; sevgi, şefkat, merhamet, sorumluluk ve fedakarlık gibi ulvi değerlerle çocuklarımızı yetiştiren ve geleceğimizin sağlam temeller üzerine inşa edilmesini sağlayan saygıdeğer annelerimizin "Anneler Günü"nü en içten duygularla kutluyorum" dedi.

"Emsalsiz bir sevgi, şefkat ve sabırla bizleri büyüten, varlıklarıyla bizlere güç veren, iyi ve kötü günde daima yanımızda bulunan, sevindiğimizde sevinen, üzüldüğümüzde bizden çok üzülen, nefes aldığı her an daima mutluluğumuzu isteyen, yaşam kaynağımız ve en güvenli sığınağımız kıymetli annelerimize hayatımızın her anında yanlarında olduğumuzu hissettirmek hepimizin en önemli vazifesidir" diyen Bakan Akar, "Bu anlamlı gün vesilesiyle, 780 bin kilometrekare vatan toprağının, 462 bin kilometrekare mavi vatanın güvenliği ve bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna en kıymetli varlıkları olan evlatlarını, avuçlarına kına yakarak büyük bir gururla peygamber ocağı Türk Silahlı Kuvvetlerine gönderen saygıdeğer annelerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla kendini milli ve manevi değerlerin korunmasına adayan Mehmetçiklerin annelerinin fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu aktaran Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugünlere gelmemize vesile olan ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi büyük fedakarlıklarla yetiştiren; çocuklarımızı büyük emeklerle geleceğe hazırlayan ve bizlere daima destek olan saygıdeğer annelerin "Anneler Günü"nü bir kez daha kutluyor; kendilerine sevdikleriyle birlikte sağlık ve mutluluk içerisinde huzur dolu bir ömür diliyor; ebediyete intikal etmiş bütün anneleri de saygı ve rahmetle anıyorum."

İhlas Haber Ajansı
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