Ankara'nın güvenliği hassas burunlara emanet

Ankara Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü bünyesinde görev alan 8 dedektör bomba arama köpeği, başkentlilerin güvenliği için bomba uzmanı eğiticileriyle 24 saat mesai yapıyor.

"İlk hatan, son hatan olur" sloganıyla hareket eden bomba imha uzmanı ekiplerin zorlu görevlerinde, en yakın mesai arkadaşları olan dedektör köpekler de önemli başarılara imza atıyor.

Dedektör köpekler, narkotik, kaçakçılık, toplumsal olaylar gibi birçok alanda olduğu gibi terörle mücadelede de güvenlik birimlerinin en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Güçlü koku alma yeteneklerinden ötürü tercih sebebi olan değişik cinslerden seçilen dedektör köpekler, bir dizi eğitimin ardından güvenlik birimlerinin bir parçası haline geliyor.

Şüpheli paket, çanta ve otomobillerin kontrolü, devlet büyüklerini korunması ve güzergahlarının kontrolleri ile terör operasyonlarında da görev alan hassas burunlar, patlayıcı maddeye her ortamda yoğun koku alma duyularıyla ulaşabiliyor.

Dedektör köpekle görev yapan bir bomba uzmanı, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ankara'da 8 dedektör köpeğimiz var. Bu köpeklerin her birinin idarecisi ayrıdır. Her uzman kendi köpeğiyle göreve gider. Kimse bir başkasının köpeğiyle göreve gidemez çünkü her köpek bir idareciye zimmetlidir ve ekip arkadaşıdır. Bunlar da bizim ekip arkadaşlarımız canlarımız, bu dostlarımızla birlikte halkımıza, vatanımıza ve milletimize elimizden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz."

- Her türlü patlayıcıyı kokusundan tanıyorlar

Müdahale anında "İlk hatan son hatan olur" düşüncesiyle hareket eden ve herhangi bir kazaya yol açmamak için Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde sürekli eğitimlerini sürdüren uzmanlar, en yakın mesai arkadaşları olan dedektör köpekleri de sürekli eğitim ve tatbikatlarla göreve hazır tutuyor.

Eğitimler sırasında, askeri ve kimyasal patlayıcılarla bomba yapımında kullanılan bütün malzemeler, dedektör köpeklere de tanıtılarak kokuları hafızalarına kazınıyor. Uzman bir bomba dedektör köpeği sağlık şartlarının el verdiği ölçüde idarecisi ve eğitmeni olan bomba uzmanı polis memuru ile 8 ila 10 yıl görev yapabiliyor. Eğitim sonunda köpekleriyle sınava giren bomba imha uzmanı polisler, sınavı geçen köpeklerle ilerde görev yapacakları yerlere beraber atanıyor.

- Tatbikatı AA kameraları görüntüledi

Ankara Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bomba dedektörü köpeklerinden katılımıyla yapılan tatbikatı AA kameraları görüntüledi.

Senaryo gereği otopark içerisinde bulunan şüpheli birkaç aracı kontrol eden dedektör köpek Tina, bir otomobilde bulunan patlayıcı maddenin kokusunu alır almaz yere çökerek idarecisine haber verdi. İşlerini şansa bırakmayan uzmanlar, başka bir dedektör köpek olan Çıra'yı alana getirerek otomobil çevresinde arama yaptı. Çıra'nın da patlayıcı olan aracı aynı şekilde teyit etmesi üzerine, ekipler operasyonun ikinci aşamasına geçti.

Uzman ekip bombayı imha etmek için hazırlıklarını yaparken, dedektör köpekler Tina ve Çıra ise başarılarından dolayı idarecilerin güvenli bir alanda kendilerine verdikleri ödül oyuncak toplarla oynamanın keyfini çıkardı.

Tatbikat kapsamında olay yerinde hazır bekleyen ekipte bulunan bomba uzmanı, şüpheli araca yaklaşmadan önce büyük bir hassasiyetle kurup çalıştırdığı sinyal kesici cihazı da yanına alarak, giydiği koruyucu elbiseyle bombaya müdahale edip etkisiz hale getirdi.

Bombaya kesinlikle çıplak elle müdahale edilmediğini belirten uzmanlar, teknolojik imkanlar kullanılarak ateşleme sisteminin etkisiz hale getirildiğine, artık elle müdahalenin sadece filmlerde kaldığına işaret etti.