FETÖ'den adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı
|22 Mayıs 2019 23:08
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Kayseri merkezli 11 ilde, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde TSK'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda haklarında gözaltı kararı bulunan 8 zanlı da yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.A. ve M.B. tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüpheli N.Y'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde TSK'nin mahrem askeri yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, kentte faaliyet gösteren bakkal ve büfe gibi iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık arandığı tespit edilip, bunların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlarca yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek şüpheliler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Bu kapsamda 18 Mayıs'ta 21'i muvazzaf, 7'si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 3'ü emekli 31 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 23 zanlı gözaltına alınmıştı.
Önceki gün adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, H.E, E.Ç, M.E, H.İ.A, M.G, E.M.R, S.C, H.B, A.A, M.U, İ.G, O.K, M.Ş, E.T, H.A. tutuklanmış, S.T, F.Z, S.C, Ö.T, M.Ç, G.A, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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