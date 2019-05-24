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100-2000 bursiyerlerinin diplomaları hakkında YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu, 100-2000 Bursiyerlerinin diplomalarında yer alacak İngilizce ifadeyi belirledi.
 24 Mayıs 2019 11:41
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100-2000 bursiyerlerinin diplomaları hakkında YÖK'ten açıklama

Bildiğiniz gibi, 100-2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında öğrenim görerek doktora eğitimlerini tamamlayan bursiyerlerin, mezun olmaları halinde diploma eklerinde, "YÖK 100/2000 Burs Programı kapsamında belirlenen 100 alt alandan biri olan "..." alt alanında YÖK Burslusu olarak doktora eğitimini tamamlamıştır." ifadesinin yazılmasının uygun görüldüğünü 09 Kasım 2018 tarihli haberimizde duyurmuştuk.

Bu defa, diploma ekinde yer alacak İngilizce ifadenin ise; "The holder of this diploma has completed his/her doctorate as a fellow of the Council of Higher Education (CoHE) in the field of "....." which is one of the 100 national priority areas determined within the scope of 100/2000 Programme by CoHE." Olarak yazılması uygun görülmüştür.

İŞTE YÖK YAZISI

Memurlar.Net - Özel

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