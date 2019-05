'Türkiye'nin ekonomisini doğradan hedef alıyorlar'

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Reuters tarafından yayınlanan 'Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak' başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi'ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır

'Türkiye'nin ekonomisini doğradan hedef alıyorlar' Hazine ve Maliye Bakanlığı: Reuters tarafından yayınlanan 'Turkey to boost importers with another $4.9 billion package: Albayrak' başlıklı haber, kamu bankaları tarafından sunulan İVME Finansman Paketi'ni kasıtlı olarak karalama amacını taşımaktadır 24 Mayıs 2019 19:02 Devamını gör