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Tunceli Belediyesi'nde çalışanlara 'mobbing' iddiası

BEM-BİR-SEN Tunceli İl Başkanı Taylan Aydoğdu: Belediyede, tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmek olan bazı belediye çalışanlarına 'kayyumun adamları', 'kayyum döneminde işe alınmış', 'AK Partili' damgası vurularak 'belediye temizleniyor' söylemi adı altında tam bir ötekileştirme politikası izlenerek psikolojik baskılar başlamış, görev değişikliği adı altında belediye çalışanlarına mobbing yapılmaya başlanmıştır
 28 Mayıs 2019 16:41
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Tunceli Belediyesi'nde çalışanlara 'mobbing' iddiası

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Tunceli İl Başkanı Taylan Aydoğdu, Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun kendisinden önce işe giren bazı belediye çalışanlarına çeşitli nedenlerle mobbing uyguladığını savunarak, buna son verilmesi çağrısında bulundu.

Tunceli Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup adına basın açıklaması yapan Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun siyasi rant peşinde koştuğunu iddia etti.

Maçoğlu'nun 31 Mart öncesi "Söz, yetki, karar halka" diyerek yürüdüğünü, bütün yaklaşımlarının "halka karşı şeffaf olma üzerine olduğunu" dile getirdiğini fakat bu söylemini unuttuğunu belirten Aydoğdu, "Belediyede, tek sermayesi emeği ve tek derdi ekmek olan bazı belediye çalışanlarına 'kayyumun adamları', 'kayyum döneminde işe alınmış', 'AK Partili' damgası vurularak, 'belediye temizleniyor' söylemi adı altında tam bir ötekileştirme politikası izlenerek psikolojik baskılar başlamış, görev değişikliği adı altında belediye çalışanlarına mobbing yapılmaya başlanmıştır." dedi.

Taylan Aydoğdu, Tunceli Belediyesinde hak arayışının ideolojik hedeflere kurban edildiğini ve çalışma hayatının huzurunun kaçırıldığını anlatarak, şunları aktardı:

"Daha da ürkütücü olan ise her fırsatta kadın haklarına vurgu yaparak cümle kuran Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun imzası bulunan ve görülen lüzum üzerine gibi komik bir sebep ile seçimden 14 gün sonra 6 kadın personelin su endeks okuma işçisi olarak yapılan görev değişikliği ile başlamış, bu görev değişiklikleri diğer personel ile devam etmiştir. Maçoğlu, kadın çalışanların endeks okumada yaşayacakları sorunlar göz ardı edilerek kendilerine 'her endeksci kendi mahallesinde oluşabilecek tüm olumsuzluktan sorumludur' maddesi bulunan bir yazı imzalatılarak oluşacak tüm olaylardan bu personeli sorumlu tutmayı amaçlamıştır. Daha vahimi ise yapılan baskı ve ötekileştirme yetmemiş olacak ki seçimden sonra görev değişikliği adı altında uygulanan bezdirme politikası bir ay geçmeden yapılan ikinci görev değişiklikleri ile had safhaya ulaşmıştır. Bu ötekileştirme çalışmalarının, 'biz kimsenin ekmeği ile uğraşmayız, ben değil biz' diyerek seçilen Maçoğlu ve yanındaki akıl hocalığını yapan, tarafımızca kim oldukları bilinen malum şahıslarca yapılması da gariptir."

Maçoğlu'na bazı belediye çalışanlarına yaptığı ayrımcılığa son vermesi çağrısında bulunan Aydoğdu, "31 Mart seçimlerinde halkımızın gösterdiği teveccühü belediye çalışanlarına baskı aracı olarak kullanmaktan vazgeçin, aksi takdirde adalet önünde hesap sormaktan geri durmayacağız." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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