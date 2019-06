135 İmam Hatipli öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan 135 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2018-2019 eğitim öğretim yılında mezun olan 135 öğrenci düzenlenen törende büyük sevinç yaşadı. Okul bahçesinde düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Aksoy, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Sever ile Reşat Atar, okul müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından başlayan programda konuşan Kdz. Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Leyla Özer, öğrencilerin bundan sonra ki hayatlarında başarılı olmasını temenni etti. Müdür Özyer konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "2018-2019 eğitim-öğretim yılında eğitim hayatına başlayan okulumuzun ilk mezunlarını yetiştirmenin haklı gururu içerisindeyiz. Bu mutluluğu çok kıymetli misafirlerimizle paylaşmaya gönüldaş olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Okulumuzun ilk açıldığı günlerden bu kutlu güne gelmenin heyecanıyla şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman şunları görüyorum, pes etmemek, engelleri kararlılıkla aşmak, sarsılmaz irade ve en önemlisi merhamet. Sevgili gençler, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş uygarlığı yakalama ve asra imzamızı atabilmek için az önce bahsettiğim ilkeler sizi başarıya götürecek dominonun taşlarıdır. Sizler kutlu yolun yolcuları olarak ülkemizi ve ulusumuzu daha ileriye taşıyacak ideal gençlik Merhum Akif'in deyimiyle, Asım'ın nesli olacaksınız. Sevgili Gençler, bugün oku emrine uyarak başladığınız yolculuğun en önemli aşamasını bitirdiğiniz gün. Yaşadığımız çağ ise küreselleşme çağı. Küreselleşirken köklerimizi unutursak, kimliğimizi yeterince tanıyamazsak bir boşluğa düşeriz, bir kimlik bunalımı içerisine gireriz. Bu nedenle sizlerin ufkunuzu geniş tutmanız, Bağdat'tan Semerkant'a, Balkanlar'dan Endülüs'e kuşatıcı bir ufukla Türkiye'ye ve Dünya'ya bakmanız gerekiyor. Mevlana'nın dediği gibi pergelin bir ayağı bu coğrafyada olsun. O zaman hiç yalpalanmayacaksınız. Neyim, kimim, ne için yaşıyorum? diye sormayacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayat sizden öncekileri sınadığı gibi sizleri de sınayacaktır. Değerli öğrencilerim okulumuzun açıldığı ilk dönemlerde hep birlikte yaşadığımız çeşitli sıkıntıları düşünün. Pes etmedik, el ele vererek çözdük bütün sorunları. İyi günde, kötü günde sırtımızı birbirimize dayadığımız zor günlerden bizleri bugüne ulaştıran yüce rabbime şükürler olsun. İyi ki bu okulda yöneticilik hayatıma merhaba demişim. İyi ki sizler gibi asil ruhlu cömert öğrencilerim olmuş. İyi ki sizler ilk göz ağrım olmuş. O kadar çok iyi kilerim var ki kelimeler kifayetsiz kalıyor bazen. Bundan sonra ki hayatınız hep başarı, merhamet, insan sevgili idealiyle dolsun taşsın. Evet gençler, birazdan mezun olacaksınız. Yapmanız gereken en önemli vazife Allah'ın kulu olmak, Peygamber Efendimizi rehber edinmek, vatanımızı korumak ve yüceltmek. Her ayrılış kelama atılan bir adımdır. Adımlarınızı sağlam atın ki, iz bırakasınız. Okulumuzda sizleri en iyi yetiştirebilmek için canla başla çalışan öğretmenlerinizi hiçbir zaman unutmayın. Kapımız sizlere her zaman açık olacaktır. Sözlerime son vermeden önce imam hatip okullarının açılmasında büyük katkısı olan Celalettin Ökken Bey ve Tevfik İleri Bey'e Allah'tan rahmet diliyorum. Yine imam hatip liselerinin açılmasında maddi manevi büyük katkıları olan nice hayır severimize ve okulumuzun yapım aşamasında maddi manevi büyük emeği olan 22. 23. Dönem milletvekili, hayır sever işadamı Fazlı Erdoğan Bey'e, okulumuzun farklı işlemlerinde bizlere katkı sunan, her zaman desteğini hissettiğimiz, bize bir telefon kadar yakın olan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bey'e yine desteklerini her zaman gördüğümüz, Kdz. Ereğli Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, değerli şube müdürlerimize ve emeği geçen bütün kurum ve idarecilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sevgili gençler bundan sonra ki hayatınızda başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun."

Program, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ve İşadamı Fazlı Erdoğan'ın dereceye giren öğrencilere plaket takdim etmesi ve öğretmenlerin öğrencilerine mezuniyet belgesinin verilmesinin ardından kepleri havaya atılarak sona erdi.