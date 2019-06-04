Arefe ve bayramın birinci günü, 23 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı: "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü (1-3 Haziran 2019) olmak üzere 3 günlük can kaybı 23'tür.
|04 Haziran 2019 09:43
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı: "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü (1-3 Haziran 2019) olmak üzere 3 günlük can kaybı 23'tür. Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken, bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar olumlu trafik kazası meydana gelmemiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Master Şef Orhun, Pekin'de Türk mutfak kültürünü anlattı
04 Haziran 2019 11:22
|Kurtarma ekiplerinin turizm sezonu mesaisi başladı
04 Haziran 2019 11:20
|YEE dünyaya 10 yıldır Türkçe ve Türk kültürünü öğretiyor
04 Haziran 2019 11:18
|Gediz gönüllüsü 40 yıldır mücadeleyi bırakmıyor
04 Haziran 2019 11:17
|İHH ramazanda 5 kıtaya yardım ulaştırdı
04 Haziran 2019 11:07
|Antalya'da Yörükler yaylalara yerleşmeye başladı
04 Haziran 2019 11:02
|Dalgıçlardan su altında bayramlaşma
04 Haziran 2019 11:01
|Bakan Soylu, Beytüşşebaplıların bayramını kutladı
04 Haziran 2019 10:59
|Şehit aileleri, Edirnekapı Şehitliği'nde
04 Haziran 2019 10:32
|Doğu'daki 4 ilde bayramın ilk günü sağanak bekleniyor
04 Haziran 2019 10:31