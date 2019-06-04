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Arefe ve bayramın birinci günü, 23 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı: "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü (1-3 Haziran 2019) olmak üzere 3 günlük can kaybı 23'tür.
 04 Haziran 2019 09:43
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Arefe ve bayramın birinci günü, 23 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı: "Bayram tatilinin ilk iki günü ve arefe günü (1-3 Haziran 2019) olmak üzere 3 günlük can kaybı 23'tür. Son on yılda motorlu araç sayısındaki yüzde 61 artış ve trafik yüküne rağmen aynı dönemdeki bayram tatillerinde bir güne düşen can kaybı 20 düzeyinde iken, bu bayramda alınan tedbirler sayesinde bu sayı yüzde 61 azalarak 8 düzeyine inmiştir. Tespit ettiğimiz ve tedbir aldığımız 18 ildeki 20 kaza kara noktasında şu ana kadar olumlu trafik kazası meydana gelmemiştir."
İhlas Haber Ajansı
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