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55 yıldır plak biriktiriyor

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan yerel gazete sahibi Özkan Doğan (61), 55 yılda biriktirdiği yaklaşık 15 bin plağı özenle saklıyor.
 08 Haziran 2019 19:18
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55 yıldır plak biriktiriyor

Özkan Doğan, plak koleksiyonuna 6 yaşında ablasının kendisine hediye ettiği Ajda Pekkan'ın 'Her yerde kar var' plağı ile başladı. O günden bu yana aldığı her plağı itina ile arşivleyen Doğan'ın plak sayısı 55 yılda 15 bini buldu. Yerli, yabancı, pop arabesk, sanat müziği, arajman müzik olmak üzere değişik çeşitlerde plakları bulunan Doğan'ın plak arşivi koleksiyonerlerin de ilgisini çekiyor. Özel günlerde arkadaşlarına plak dinletisi gerçekleştiren Doğan, plak biriktirmeye devam ettiğini belirterek, "6 yaşından bu yana her aldığım plağı itina ile bir köşeye koyarak böyle dev bir koleksiyon oluştu. Koleksiyonerler dikkat ediyorum tür koleksiyonu yapıyor. Mesela rock yapıyor, hard rock koleksiyonu yapıyor, Türk sanat müziği koleksiyonu yapıyor. Ama benim plaklarımın arasında Beethoven'den tutun Orhan Gencebay'a kadar birçok yerli ve yabancı sanatçıya ait plaklar var. Benim sanatçı ve tür seçimim yok. Ben zamanla Türk hafif müziği de dinlerim. Arajman müzikleri de biriktirdim, arabeskleri biriktirdim. Elvis Presley'i de çok severim. Elvis Presley'in 150 den fazla albümü var" dedi.

GENÇLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Zaman zaman kafelerde ve değişik mekanlarda plak dinletisi yaptığını ifade eden Doğan, özellikle gençlerin plak dinletilerine ilgi gösterdiğini söyledi. Plak dinletilerinde sadece plak çalmadıklarını, şarkıların ve şarkıları seslendiren sanatçıların hikayelerini de paylaştığını anlatan Doğan, şöyle dedi:

"Gençler özellikle plakların birçoğunun coverları yapıldığı için birçoğunu yakinen tanıyorlar. Bir de müziğin güzel olanını dinlemek herkesin hoşuna gidiyor. Plak günlerinde gerçek müzik severlerle buluşuyoruz. O yüzden de yoğun bir ilgi var. İlgi ve alaka artarak devam ediyor. Bizim plak günlerimizde sadece plak çalmıyoruz. O günlerde şarklıların hikayeleri, şarkıcıların hikayeleri ya da o günlerde o plağın çıktığı zamana ait bir hikayeyi anlatarak çalıyoruz. O yüzden aslında bir kültür programı gibi sadece plak çalmıyoruz orada. Söyleşiler yapıyoruz. O katılan arkadaşlarla beraber bir ortam oluşturuyoruz. Aldığım bütün plakların üzerinde aldığım tarih yazar. Hatta bazılarında ufak tefek anılarda görebilirsiniz."
DHA
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