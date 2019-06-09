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Savunmasız Türkiye isteyenler var

CHP, İyi Parti, HDP ve FETÖ birleşip, ABD ile paralel olarak Türkiye'yi tehdide başladı. ABD ile aynı dili konuşan muhalefet partileri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayışını durdurmasını, Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesini istiyor. Türkiye'yi "içeriden vuranlar" Mehmetçik'in Irak'taki Pençe harekatına bile destek vermedi.
 09 Haziran 2019 06:10
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Savunmasız Türkiye isteyenler var

Türkiye karadan ve denizden çevreleniyor, her yönden baskı altına alınıyor. Muhalefet partileri ise milli bir tavır almak yerine 'kuşatma'yı planlayanlarla aynı dili kullanıyor, onlarla birlikte hareket ediyor. Türkiye'nin dışarıdan gelen tehditlere yönelik direncini zayıflatacak bir misyon üsleniyor. Doğu Akdeniz, Ege, Irak ve Suriye'de ülkemize karşı girişilen her oyun, yurt içinde mutlaka destekçi buluyor. Ülke savunması için çok büyük önem taşıyan S-400'ler konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP her geçen gün daha da netleşen bir tavırla ABD tezlerine destek verirken, açık biçimde ABD'nin tetikçisi olan FETÖ ile ortak hareket ediyor, PKK ile aynı çatı altında durmaktan rahatsız olmuyor. Aynı duruş Doğu Akdeniz'deki gerilim konusunda da geçerli. 23 Haziran İstanbul seçimleri için HDP ile yapılan ittifak, muhalefetin ülke bekasına ilişkin sözler söylemesini engellemiş görünüyor. Zira Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için Hakurk'a yaptığı operasyona bile ne CHP'den ne de İYİ Parti'den destek gelmiş değil.


İŞGALCİYE SÖZÜNÜZ YOK MU?
Türkiye'ye yönelik büyük tehdit kaynaklarından birisi Doğu Akdeniz ve Ege. Romanya ve Bulgaristan'a yığınaktan sonra geçtiğimiz hafta Yunanistan'ın liman kenti Dedeağaç'a 700 zırhlı araç ve 2 bin asker sevk eden ABD, buraya bir de gelişmiş radar sistemleri kuracak. Petrol devi ExxonMobil, Doğu Akdeniz'de ABD savaş gemilerinin korumasında faaliyet gösteriyor. Bu konudaki son adımı da önceki gün atan Washington, Ankara'nın hassasiyetlerini görmezden gelerek Rum yönetimiyle 9 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, İngiltere ve Fransa'nın Akdeniz ile Ege'de konuşlanma çabaları da herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Bu kuşatma girişimleri konusunda anamuhalefet partisinden ABD-İsrail cephesini eleştiren tek bir açıklamanın gelmemiş olması dikkate değer. İşgalcilere tepki göstermek bir yana muhalefet, partilerüstü ele alınması gereken her meselede hep bir ağızdan mutlaka iktidarı suçluyor. Bu konuda örnekler ise gayet çok.

M. Şakir Saraç

Yeni Şafak
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