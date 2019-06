Günümüz gençliğinin en büyük problemi; 'Dijital bağımlılık'

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hazırladığı proje ile AB'den 180 in Avro hibe almaya hak kazanan Mehmet Akif Ersoy Lisesi yaptığı bir araştırma ile her 100 öğrenciden 48'inin her gün dijital cihazlarla on-line oyun oynadığını belirledi. Araştırmada dijital bağımlılığın gençlerde her geçen gün artarak devam ettiği ve bağımlılık boyutuna ulaştığı ortaya çıktı.

