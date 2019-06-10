PlayStation fiyatları Türkiye'de indirime girdi
|10 Haziran 2019 20:08
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Sony Interactive Entertainment, her yıl aynı dönemde yapılan "Days of Play" kampanyasını bu yaz da tekrarlıyor. Days of Play indirimleri kapsamında birçok konsol, oyun ve aksesuar, 17 Haziran tarihine kadar indirimlerle oyun severlerle buluşacak. Kampanyaya özel sınırlı sayıda üretilen, koyu gri renginde metalik gövde tasarımıyla ve PlayStation'ın ikonlaşmış Üçgen, Yuvarlak, Çarpı, Kare sembollerinin metalik gümüş renkli işlemesiyle dikkat çeken PS4 Days of Play Özel Kasa Konsol da bu tarihten itibaren satışta olacak.
Kampanya kapsamında PS4 500 GB konsol, 3 oyun ve 3 aylık PS Plus üyelik paketi 2.699 TL yerine 1.799 TL'den satışa sunulurken, PS4 1 TB konsol ve ikinci DualShock 4 kablosuz kontrol cihazı sunan paket, 3.199 TL yerine 2.249 TL'den oyuncularla buluşuyor.
Days of Play kampanyası boyunca, popüler PS4 oyunları da indirimde olacak. Kampanya kapsamında son dönemin en popüler oyunlarından Days Gone 299 TL'den, Marvel's Spider-Man 249 TL'den, God of War 199 TL'den ve GT Sports 139 TL'den satılacak.
PS4? 500 GB Konsol, 3 Oyun ve 3 aylık PS Plus Üyelik Paketi
1.799 TL
PS4? 1TB Konsol ve ikinci DualShock 4
2.249 TL
PS4? 1TB Konsol ve FIFA 19 Paketi
2.249 TL
PS4? 1TB Konsol ve Call of Duty: Black Ops 4 Paketi
2.249 TL
PS4? 1TB Konsol ve Red Dead Redemption 2 Paketi
2.249 TL
PS4? Pro Konsol
2.699 TL
PS4? Days of Play 1 TB Özel Kasa Konsol
2.699 TL
DualShock 4 Kablosuz Kontrol Cihazı (tüm renkler)
329 TL
Days Gone
299 TL
Marvel's Spider-Man
249 TL
God of War
199 TL
GT Sports
139 TL
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