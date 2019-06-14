Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
|14 Haziran 2019 22:18
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır. Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum." ifadesini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesaplarından, yarın ve pazar günü yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili paylaşımda bulundu.
Bugün liselerden uğurlanan ve yarın üniversite sınavına girecek gençlere söylemek istediği birkaç cümlesi olduğunu belirten Selçuk, "Sevgili gençler, bilmenizi isterim ki üniversite sınavından yüksek puan almak, herhangi bir yere yerleşmek ve o okulu bir şekilde bitirmek çok önemlidir elbette ama tam bir başarı değildir." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, başarı bir gökkuşağı ise sınavın sadece oradaki bir yağmur damlası olduğuna işaret ederek, "Hayatınızdaki o gökkuşağını açtıracak olan şey sizin kendinizi keşfetmeniz, iç motivasyonunuz, yaşam coşkunuz, kendi düşünceleriniz, deneyerek bulduklarınız, kendi hayat yolculuğunuzda biriktirdiklerinizdir." ifadesi kullandı.
- "Her öğrenci aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır"
Her öğrencinin bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum. Gün gelir de hepimiz bu bakış açısında buluşabilirsek, işte o zaman birbirimize başarılar dileyebileceğiz. O yüzden sevgili gençler sadece sınavda değil bütün bir yaşam yolculuğunda başarılar dilerim tüm kalbimle."
Selçuk, paylaşımında "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır." yazılı fotoğraf karesine de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a geldi
14 Haziran 2019 22:31
|ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS'ye girecek öğrencilere mesaj
14 Haziran 2019 22:24
|Gaziosmanpaşa'da CHP'lilerden AK Parti standına tepki
14 Haziran 2019 22:05
|SPK'dan '50 kişiye dava açıldı'
14 Haziran 2019 21:08
|Bakan Soylu: Hangi terör örgütü olursa olsun enselerindeyiz
14 Haziran 2019 20:57
|MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'da
14 Haziran 2019 20:28
|İmamoğlu: 18 günde yaptıklarımızla bizi kıskanıyorlar
14 Haziran 2019 20:25
|Dışişleri Bakanlığından 'ifade özgürlüğü' paylaşımı
14 Haziran 2019 20:14
|'İstanbul, Binali Yıldırım trenini kaçırmamalı'
14 Haziran 2019 19:51
|'Turizmdeki 2023 hedeflerini ciddi şekilde revize ettik'
14 Haziran 2019 19:43