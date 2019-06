Bakan Selçuk'tan YKS'ye girecek öğrencilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Her öğrenci bir sınav kağıdından, işaretlediği bir optik formdan, en nihayetinde aldığı sınav sonucundan çok daha fazlasıdır. Ben her öğrenciye, her gence bu kıymetle bakıyorum." ifadesini kullandı.

