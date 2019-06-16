İhtiyaç sahiplerine 2 yıldır ekmek yardımı yapılıyor
|16 Haziran 2019 17:07
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, (İBB), 23 Haziran seçimi öncesinde vaat olarak gündeme getirilen "ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek" uygulamasını 2018'den bu yana sürdürdüğü bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda yardım ulaştırıyor.
Nakdi, gıda, eğitim, evde sağlık-bakım-temizlik gibi konularda maddi destek sunmanın yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere "ücretsiz ekmek ve bebe bisküvisi" yardımında da bulunuyor.
İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere her gün ortalama 3 ekmek ve 6-24 aylık bebeği olanlar da ilave olarak haftada 2 paket bebe bisküvisi yardımı yapılıyor.
Yardımlar, ailelerin sisteme kayıtlı istanbulkart'ına tanımlanıyor. Vatandaşlar, en yakın İBB iştiraki Halk Ekmek'e ait büfelerde İstanbulkart'ı okutarak ekmeğini ve bebe bisküvisini ücretsiz alıyor.
Geçen yıl 19 bin 584 aile ücretsiz ekmek yardımında istifade etti. Bir yıl içinde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 13 milyon 219 bin 200 liralık ekmek yardımı yapıldı. Aynı dönemde 16 bin 14 aileye bebe bisküvisi yardımı ulaştırıldı. Bunun da parasal değeri 2 milyon 10 bin 580 lira oldu. Bir yılda ihtiyaç sahibi ailelere, 15 milyon 229 bin 780 lira tutarında ekmek ve bebe bisküvisi yardımı ulaştırıldı.
Ücretsiz ekmek ve bebe bisküvisi yardımı 2019'da da devam etti. Bu yılın ilk 6 ayında, 13 bin 838 aileye 4 milyon 522 bin 80 liralık ekmek yardımı yapıldı.
Bir milyon 135 bin 888 lira tutarındaki bebe bisküvisi yardımı ise 13 bin 910 aileye ulaştırıldı.
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