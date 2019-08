İçişleri, kayyum açıklamasını Kürtçe de yayımladı

Bakanlık, pazartesi günü Diyarbakır, Mardin ve Van'a kayyum atamasının ardından, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Mardin Valisi Mustafa Yaman, Van Büyükşehir Belediyesi'ne de Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'in başkan vekili olarak görevlendirildiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, Mızraklı, Türk ve Ertan'ın "terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunduğu" belirtilmişti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN KÜRTÇE AÇIKLAMASI



Daxuyani Ya Çapemeni Li Ser Bidürxistina Wezifeya Seroken Şaredariya Mezin a Diyarbekir, Merdin ü Wan e

Di salen dawi de li diji terore tekoşineke xurt ü bibiryar hat meşandin. Rexistina terori PKK/KCK ya ku pişti ve tekoşine dest ü piye we hat giredan derfeten şaredariyan bi navbeynkariya hin şaredaran ji bo armancen illegal bi kar anin.

Xwestin hin şaredariyen ku di makezagone de wezife ü berpirsiyariyen wan hatine diyarkirin, şaredariyen ku perçeyeki organizasyona dewlete ne ü wezifeyen wan en esas peydakirina ihtiyacen deveri ü muşterek en welatiyan e wek navenden lojistike; ji bo piştgiriya faaliyeten terore ü temina militanan, çavkaniya pere ü peydakirina amüren ji bo ve armance bi kar binin. Di ser de xwestin van şaredariyan bikin perçeyeki modeleke revebiriye ya din a ji heremen din en welate me cuda ye ü ev şaredari wek amüreke xirakirina bihevrebüna welate me ku di maddeya 3. a Makezagona me de bi awayeki zelal hatiye eşkerekirin bi kar anin.

Pişti ku ev rewş bi lepirsinen idari ü adli hat tespitkirin; şaredaren ku bi rexistinen terori re elaqe ü tekiliya wan heye, ew şaredaren ku piştgiriye didin rexistinen terori ü di ve mijare de delil ü tespit hene ji aliye Wezareta me li gori madeya 127. a Makezagone ü Madeya 47. a Qanüna Şaredariyan ya ku hejmara we 5393 ye ji wezifeye hatine dürxistin ü di şüna wan de ji li gori madeya 45. a Qanüna Şaredariyan wekilen şaredaran hatine wezifedarkirin.

Bi ve pevajoye ü tekoşina xurt a hemü saziyen dewlete hejmara kesen ku digihejin rexistinen terori daket asteke ku di 30 salen dawi de nehatiye ditin ü hejmara teroristen li nav welet ji heta 600i daket ku bere dora 1800-2000i de bü. Li gelek navçe ü bajaren me yen Rojhilat ü Başüre Rojhilat imkanen şaredariyan di şüna finansmana rexistinen terori de ji bo xizmeten deveri hatiye bikaranin. Li bajaren me yen ku rexistinen terori bi çal ü barikatan xwestin li wan deran aloziye derxin şaredariyen jidil en ku arami ü xizmete didin ava bün. Bi vi awayi ewlehiya çavkaniyen dewlete pek hat, ew çavkani ji bo xizmeten şaredariyan hat xerckirin ü arami ü refaha welatiyen me zedetir bü.

Rexistina terori ya cudaxwaz ü şaxen we yen siyasi yen ku pe re hereket dikirin en ku bi wezifedarkirinen di şaredariyan de imkanen şaredariyan ji deste wan çün edi nikaribün imkanen şaredariyan ji bo peydakirina militanan ü çavkaniya pere bikar binin ü re nişani aligiren xwe bidin. Ji bo çareserkirina van pirsgirekan ji Hilbijartinen Gişti yen İdareyen Mehelli yen 31e Adara 2019an wek fersendeke ditin. Rexistina terori ji bo kesen ku wexte hatin hilbijartin we karibin wanan bi riheti idare bike ü we li gori gotinen we hereket bikin ben hilbijartin hewl ü xireteke mezin da. Ji bo ve yeke di seri de Ahmet Türke ku girti bü le ji ber pirsgireken tenduristiye biryar hat dayin negirti be darizandin ji di nav wan de hin kesen ku derbare wan de ji ber Avakirin ü Revebirina Rexistina Terori, Endamtiya Rexistina Terori ya Çekdar, Propagandaya Rexistina Terori ü ji ber Pesindayina Süc ü Sücdaran lepirsin ü şopandin hene biqest ü hemde xwe wek namzede hin şaredariyan nişan dan.

DI VE ÇARÇOVEYE DE LI DİYARBAKIRE;

Ji ber süce "Avakirin ü Revebirina Rexistina Terori ya Çekdar" şopandina Mehkemeya 9. Cezayen Giran a Diyarbakire ya ku hejmara Esase 2017/129 e, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2018/7592 e Ji ber süce "Endamtiya Rexistina Terori ya Çekdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Diyarbakire ya ku hejmara we 2019/30425 e, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2019/111869 e, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2019/106124 e, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2019/111864 e, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2019/111876, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdar" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2019/111845 e, Ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori, Endamtiya Rexistina Terori ya Çekdar" ya lepirsina Serdozgeriya Komare ya Diyarbakire ya ku hejmara we 2019/28838 e Adnan Selçuk MIZRAKLI büye Şaredare Bajare Mezin e Diyarbakıre.

DI VE ÇARÇOVEYE DE LI MARDİNE;

Ji ber sücen "Endamtiya Rexistina Terori ya Çekdar, Xirab Bikaranina Wezifeye, Avakirina Rexistina Terori ü Revebirina We" wek girti dihat darizandin le ji ber ku temene wi mezin bü ü tenduristiya wi ne baş bü şopandina ku bi şerte qontrola adli hat berdan ya 3yem Mehkemeya Cizaye Giran a Mardine ku hejmara we 2017\279 e, Dosyeya ku hejmara we 2018\229 e ya 3yem Mehkemeya Cizaye Giran a Mardine, ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori" lepirsin, Dosyeya ku hejmara we 2018\2770 e ya Serdozgeriya Komare ya Mardine, ji ber süce "Emdamtiya Rexistina Terori Çekdar" lepirsin, Dosyeya ku hejmara we 2018\11686 e ya Serdozgeriya Komare ya Mardine, ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori" lepirsin, Di dosyeya 2019\300 hejmari ya Serdozgeriya Komare ya Mardine de bi süce "Emdamtiya Rexistina Terori ya Çekdar ü Bi Dile Xwe Alikari Dayina Rexistina Terori" lepirsin, Dosyeya ku hejmara we 2019\1642 e ya Serdozgeriya Komare ya Mardine, ji ber süce "Emdamtiya Rexistina Terori ü Bi Hemde xwe Alikariya Rexistina Terori" lepirsin. Ahmet Türke ku derheqe wi de evqas lepirsin hebün ü ew lepirsin dewam dikirin bü Şaredare Bajare Mezin e Mardine.

DI VE ÇARÇOVEYE DE LI VANE;

Ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori" lepirsina 2. Mehkemeya Cezaye Giran a Vane ya ku hejmara we 2016\557 e, Ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori ü Endamtiya Rexistina Terori" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Vane ya ku hejmara we 20016\9837 e, Ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Vane ya ku hejmara we 2016\15596 e, Ji ber süc "Propagandaya Rexistina Terori" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Vane ya ku hejmara we 2019\6711 e, Ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori ü Pesindayina Süc ü Sücdaran" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Vane ya ku hejmara we 2019\11570 e, Ji ber süce "Propagandaya Rexistina Terori" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Vane ya ku hejmara we 2019\11571 e, Ji ber sücen "Emdamtiya Rexistina Terori ya Çekdar ü Propagandaya Rexistina Terori" lepirsina Serdozgeriya Komare ya Ankaraye ya ku hejmara we 2019\109905 e, Bedia Özgökçe Ertan dema ev lepirsin hemü dewam dikirin bübü Şaredara Bajare Mezin a Vane.

Derheqe Şaredare Bajare Mezin e Diyarbakıre Adnan Selçuk Mızraklı de, ji ber sücen "Avakirina Rexistina Terori a Çekdar ü Revebirina We, Propagandaya Rexistina Terori, Pesindayina Süc ü Sücdaran" 1 şopandin, 8 dosyeyen lepirsine hene. Derheqe Şaredare Bajare Mezin e Mardine Ahmet Türk de 2 şopandin, 4 dosyeyen lepirsine hene. Derheqe Şaredara Bajare Mezin a Vane Bedia Özgökçe Ertane de 1 şopandin, 6 dosyeyen lepirsine hene. Pişti her se şaredaran dest bi kar kir, şaredari ne ji bo ihtiyacen muşterek en gel, ji bo berjewendiyen rexistina terori ya cudaxwaz bi kar anin. Li gori gotin ü siyaseta rexistina terori siyaset kirin. Fersenden şaredariye li gori piştevaniya rexistina terori bi kar anin. Li gori piştevaniya rexistina terori ya cudaxwaz tevgeriyan. Derheqe van kar ü baren wan de gelek gili, gazinc ü ixbar gihiştin wezareta me.

Şaredaren Bajaren Mezin en Diyarbakır, Mardin ü Vane çawa dest bi kar kirin;

Bi dengen gel wek şaredar hatin hilbijartin le wan ev ji bir kir ü li gori talimaten rexistina terori ya cudaxwaz tevgeriyan. Di mewzuata şaredariyan de sepandina "Hevserokatiye" tune ye, le wan hemü rayeyen şaredaran ligel kaşo hevserokan bi kar anin, tu kes nizane hevserok ji aliye ke ve ü çawa hatine hilbijartin, le bi awayeki derqanün li ser kar in. Hewl dan ku şaredariyan bikin cihen wisa ku ji yekparetiya welet cuda. Kesen ku hat tespitkirin; tekiliya wan bi rexistina terori re heye ji kar hatibün avetin, le wan ew kes disa bi wezifeyen cuda girtin kar ü şaredari disa bün helina kesen piştgiriye didin terore.

Hiştine ev kesen ku ne xebatkaren şaredariye ne dest li kare şaredariye bidin, qerara personelen ku dikevin kar ew bidin, mijaran bidin peşiya meclis ü encümenan. Ji xeyni van, hin kesan di hilbijartina 2019an de, di listeya HDPe de bün endamen meclise le ji ber ku ji kare dewlete hatine avetin mazbata negirtibün. Le wan hişt ew kes ji weki ku li ser kar bin di şaredariye de bixebitin ü emiran bidin xebatkaren şaredariye.

Tevlebüna rexistina terori geleki kem bü. Ji bo ku bere merivan bidin rexistina terori, hewl dan xizmen teroristen PKKyi yen ku di operasyonen li diji terore de hatin begavhiştin bixin kar ü alikariya malbaten wan bikin. Ji bona ve ji zext ü tehde li xizmen şehidan en di belediye de kirin, cihe ku ew le dişixulin guherandin ü hin ji wan ji kar avetin.

Li şüna ku ji derd ü hewcedariyen millet re çareyan bibinin çün ser cenazeyen teroristen ku bona Dewleta me xira bikin gelek esker, polis, cendirme, gundparez, mamoste ü xebatkaren din beyi dile wan bişewite kuştibün. Ew çün ser goren teroristan ü wan bi vi hawi, bi awayeki eşkere piştgiri da rexistina terori ü teroristan.

Pişti hilbijartina heremi ya 2019an naven küçe ü kolanan en ku tarixa me ya milli ü manewi tinin bira mirov; bi naven piştevanen rexistina terori en ku di endamiya rexistina terori de ketine hepse re guherandin.

Şaredar ji bo teroristen ku mirin diketin reze. Di wan merasiman de sirüda ku endamen rexistina terori ya dabeşkar wek Sirüda Rexistine ledixin dihat gotin. Ev yek eşkere bü.

Li ser van mijaran Wezareta me tavile dest bi lepirsinan kir.

Li gori qaideya yekitiya birevebirine, şaredari ü hemü saziyen Dewleta me mecbür in ku li gori wezife, berpirsiyari ü rayeyen makeqanüne tevbigerin. Le heger wezifedar an ji daireyen dewlete li gori wezifeyen ku qanün dibeje tevnegerin; li gori dile xwe, li gori hin kes ü komen din, li gori xebat ü çalakiyen rexistinen terori tevbigerin ü li ser ve yeke lepirsinen edli ü idari vebin; we gave Wezareta me ji li gori rayeya ku Makeqanüne daye, ew e wezifeya xwe bike.

Ji bona ve yeke;

Mehkemeyan li ser Şaredare Bajare Mezin e Diyarbakıre Adnan Selçuk MIZRAKLI; ji ber sücen "Avakirin ü Birevebirina Rexistina Terori ya Çekdar", "Endamiya Rexistina Terori ya Çekdar", "Propagandaya Rexistina Terori, Pesinandina Süc ü Sücdaran" (9) şopandin ü lepirsin vekirin. Her wiha Wezareta me ji 3 lepirsin dan destpekirin.

Şaredare Bajare Mezin e Mardine Ahmet TÜRK ji ber süce "Endamiya Rexistina Terori ya Çekdar" e dosyeya 2017/279an di hepse de bü ü dihat mehkemekirin. Le ji ber nexweşiya wi ew bi şerte kontrola edli, ji bo ku mehkemeya wi be hepiskirin dewam bike hat berdan. Ji bili ve dosyeye, ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori", "Endambün ü Bi Dile Xwe Alikariya Rexistina Terori ya Çekdar", "Endamiya Rexistina Terori ya Çekdar, Xirakirina Wezifeye, Avakirin ü Birevebirina Rexistina Terori" (6) şopandin ü lepirsin li ser wi hebün. Wezareta me ji 3 heb lepirsin dan destpekirin.

Mehkemeyan li ser Şaredara Bajare Mezin a Vane Bedia ÖZGÖKÇE ERTANe; ji ber sücen "Propagandaya Rexistina Terori", "Pesinandina Süc ü Sücdaran, Propagandaya Rexistina Terori" (7) şopandin ü lepirsin dan destpekirin. Wezareta me ji (3) lepirsin vekirin.

Ji bo zirar li lepirsin ü şopandinen edli ü idari nekeve, li gori xala 127an a Makeqanüne ü 47emin xala Qanüna Şaredariyan a ku nimreya we 5393 ye wek tevdireke demki ev kes ji kar hatin dürxistin. Li gori xalen 45 ü 46an en heman Qanüne; Waliye Diyarbakıre Hasan Basri GÜZELOĞLU wek Cigire Şaredare Bajare Mezin e Diyarbakıre, Waliye Mardine Mustafa YAMAN wek Cigire Şaredare Bajare Mezin e Mardine, Waliye Vane Mehmet Emin BİLMEZ wek Cigire Şaredare Bajare Mezin e Vane hatin wezifedarkirin.

Em ji bo gele xwe bi rezdari ilan dikin.