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İstanbul'da 16 bin 423 kacak gocmen geri gönderildi

İstanbul Valiliğinden, düzensiz göçle gelen 16 bin 423 kaçak göçmenin Geri Gönderme Merkezlerinin bulunduğu illere sevk edildiğini bildirildi.
 27 Ağustos 2019 20:23
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İstanbul'da 16 bin 423 kacak gocmen geri gönderildi

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'da duzensiz gocle mucadele, kaydı olmayan ya da baska illere kayıtlı olan Suriyeliler, kayıt dısı istihdamın onlenmesine yonelik rehberlik hizmetleri ve is yeri tabela denetimlerinin devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Valiligin koordinasyonunda 12 Temmuz-25 Agustos tarihleri arasında konuya ilişkin yapılan çalışmalar şu şekilde sıralandı:

"Duzensiz gocle gelen 16 bin 423 kacak gocmen, Bakanlıgımızın belirledigi Geri Gonderme Merkezlerinin bulundugu illere sevk edilmistir. Bunların geri gonderme islemleri sevk edildikleri merkezlerde surdurulmektedir. Ilimizde kayıtsız 4 bin 500 Suriyeli, Bakanlıgımızın belirledigi illerdeki Gecici Barınma Merkezlerine sevk edilmistir. Baska illere kayıtlı Gecici Koruma Kapsamındaki Suriyelilerin, kayıtlı bulundukları illere donusleri devam etmektedir."

Açıklamada, belediyeler, muhtarlar ve Suriyeli sivil toplum kuruluslarının temsilcileriyle yapılan istisare ve degerlendirmeler sonucunda, Suriyelilerin kayıtlı oldukları illere tasınmaları icin 20 Agustos tarihine kadar verilen surenin 30 Ekim'e kadar uzatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Baska illere kayıtlı Suriyelilerden 2018-2019 egitim ögretim doneminde Istanbul'da ogrenim goren temel egitim ve ortaogretim ogrencileri ve aileleri, aile butunlugunun temini ve insani gerekceler dahilinde, ilimize kayıtlı ailelerin diger illere kayıtlı olan fertleri, annesi ya da babasını kaybetmis, yakınlarının himayesindeki (oksuz-yetim) cocuklar, Istanbul'da yatırımı bulunan ve istihdam saglayan Suriyelilerden, basvuru tarihinden 3 ay oncesinde aktif olarak faaliyette bulundugu resmi olarak tespit edilen isletmelerin sahipleri ile cekirdek aileleri, üniversite egitimine devam eden ogrenciler, durumlarını belgelendirmeleri ve ilgili mevzuatın ongordugu sartları tasımaları kaydıyla ilimize kayıt yapılacaktır."

Sosyal Guvenlik Kurumu Il Mudurlugu ve ilgili kurum temsilcilerinden olusan ekiplerin, calısma hayatında kayıt dısı istihdamın onlenmesi icin rehberlik faaliyetlerine devam ettiği aktarılan açıklamada, bu donemde 24 bin 344 is yeri ziyaret edilerek, isveren ve calısanlarına rehberlik hizmeti verildiği belirtildi.

Açıklamada, Valilikçe 25 Agustos'a kadar yapılacagı belirtilen rehberlik hizmetlerinin, meslek odalarının talepleri dogrultusunda 30 Ekim'e kadar uzatıldığına dikkat çekildi.

Is yeri tabelalarının mevzuata uygun hale getirilmesine iliskin calısmalarda bugune kadar 12 bin 224 is yerine rehberlik hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, "Mevzuata uygun olmayan 437 is yeri tabelası uygun hale getirilmistir. Bin 681 is yeri tabelasının da mevzuata uygun hale getirilmesi icin calısmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
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