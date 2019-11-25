1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak: 2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdik. Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni
 25 Kasım 2019 17:24
Yazdır
Polis Akademisinde son 5 yılda 90 binin üzerinde polis memuru yetişti

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, 2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdiklerini belirterek, "Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni." dedi.

Polis Akademisince, Anıttepe Yerleşkesi'nde Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü personeli muhafaza memurlarına yönelik "Kişi ve Araç Arama, Güvenli Müdahale ve Atış Eğitimi Kursu"nun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çolak, törende yaptığı konuşmada, temel görevlerinin emniyet teşkilatına personel yetiştirmek olduğunu hatırlattı.

Göreve geldiği 2014'ten bu yana hızlı şekilde Polis Akademisini yeniden yapılandırdıklarını ve teşkilatın ihtiyaç duyduğu polis memurları ile komiser yardımcılarını yetiştirmeye başladıklarını belirten Çolak, "2014'ten bu yana 90 binin üzerinde polis memuru yetiştirdik. Şu an sahada görevli her 3 polis memurundan birisi yeni anlamına gelir. 12 bin komiser yardımcısı yetiştirdik. Şu anda sahada görev yapan her 3 amirin ikisinden fazlası yeni. Bizim bu süreçte yetiştirdiğimiz arkadaşlar." diye konuştu.

Çolak, bekçi alım ve eğitimlerinin de Polis Akademisine verildiğini, 10 binin üzerinde bekçinin alımını gerçekleştirerek eğitim verdiklerini dile getirdi.

Okullarda 10 bin 500 öğrencinin eğitim aldığı bilgisini veren Çolak, şöyle devam etti:

"2020 yılının sonunda yekunde 130 binleri bulmuş olacağız. Adeta emniyet teşkilatını ayağa kaldırdık, yapılandırdık diyebiliriz. Emniyet teşkilatı bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkmıştır. Bunun somut göstergeleri de vardır. Suçla ilgili son 3 yıllık istatistiklere baktığımız zaman geçmişle kıyasladığımızda çok ciddi iyileşmeler olduğunu görüyoruz."

Daha önce Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli 693 personele eğitim verildiğini anımsatan Çolak, bu süreçte de 300 gümrük muhafaza memuruna eğitim verileceğini sözlerine ekledi.

- "Yasa dışı ticarete sıfır müsamaha ilkesiyle mücadelemizi sürdürüyoruz"

Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Vekili Murat Yaman da geçen dönemlerde verilen eğitimlerin yararlarının gözlemlendiğini ve sahadan olumlu dönüşler alındığını dile getirdi.

İçeride ve dışarıda güvenlikten asla taviz vermeden yasa dışı ticaretle "sıfır müsamaha" ilkesiyle mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Yaman, "Yaptığımız yatırımlar sayesinde her türlü eşya, silah, radyoaktif madde, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Altyapı ve teknik imkanlardan faydalanmak için teknolojinin her alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek maksimum düzeyde yatırım gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaman, personelin eğitimine ağırlık verdiklerine işaret ederek, "Personelimizin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün alanında uzman eğiticilerinden alacakları bilgilerden en üst seviyede faydalanarak, görev yerlerinde gerektiğinde bu bilgilerini bilfiil uygulamaya geçireceklerine inancım tamdır." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Üniversitesi'nden Suriyelilere yükseköğrenim fırsatı
25 Kasım 2019 13:34		 Fedakar öğretmenlerden okul boyama çalışması
24 Kasım 2019 17:33
Fedakar öğretmenler ara tatilde okullarının tadilatını yaptı
24 Kasım 2019 12:15		 Okul harçlıkları arılardan
24 Kasım 2019 10:43
Diyarbakır'ın eğitim neferleri kırsaldaki okulları yeniliyor
23 Kasım 2019 19:57		 İdareciler ve öğretmenler ara tatilde okulu temizledi
23 Kasım 2019 17:02
Dağ köyü, el ele veren öğretmen çiftin yuvası oldu
23 Kasım 2019 15:20		 Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz anıldı
22 Kasım 2019 10:32
Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor
21 Kasım 2019 21:49		 Bu okul üretimiyle fabrikaları aratmıyor
21 Kasım 2019 21:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:59 - Atmosferdeki sera gazı yoğunluğu 2018'de rekor seviyeye ulaştı18:51 - Jandarmadan Mehmetçik Vakfı'na bağış yapan öğrencilere ziyaret18:48 - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'dan ayrıldı18:36 - 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu' oluşturulacak18:34 - İzmir için kuvvetli yağış uyarısı18:30 - Babadan dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanmasına iptal karar18:25 - Erdoğan'ı, Dalaman'dan İstanbul'a götüren pilota beraat18:18 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:17 - Motorinde 8 kuruş indirim18:14 - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri açıklandı
18:09 - 'Bizim hastamızı neden erken almadın?' dedi, doktoru darp etti17:59 - Şifa dağıtan eller, bu defa yardım dağıttı17:47 - FETÖ'den gözaltına alınan 7 astsubay itirafçı oldu17:43 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Katar'ın kötü gün dostu17:34 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:30 - Üniversiteler, 2020 yılı norm kadro hazırlıklarına başlamalı!17:27 - Tunceli Belediyesinden kadın çalışanlara özel gün izni17:26 - Edirne'de yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Konya Valisi'nin, bacak bacak üstüne attığı için, bir öğretmene herkesin içinde tepki göstermesini;
ÇOK OKUNANLAR
Valinin uyardığı kişi öğretmen değilmiş!
7 arkadaş, 32 yıl sonra öğretmenlerini böyle ziyaret etti
KDK'dan, polislerin ek görevlendirmesi için önemli karar
Oğlunu, karakoldan çıkartan Yargıtay üyesi
Din görevlileri maaşlarını faizsiz sistemden çekecek
MEB'den, 'sözleşmeli öğretmenlere yolluk ödemeyin' yazısı
Banka masraflarına fren geliyor
Aile Bakanlığının sözleşmeli ilanına başvuracak adaylar, 2019/2 KPSS'de tercih yapabilecek mi?
Polis Akademisi Başkanı, polis alımındaki sınav sistemini anlattı
Eski Bakan Kaya: Düğünümüzü terör örgütü yüzünden bir gün yapmak zorunda kaldık
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hereke halısı 1
nikola kalinic 1
euroleague fantasy challenge 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 1
24.11.2019 y.malatyaspor vs fenernahce maci 2
concorde yanılımı 3
ekrem imamoğlu 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
Yaşar büyükanıt 1
the irishman 1
SON İLANLAR
Kütahya Saphane SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Cüngüş Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler Engelli 3 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Turizm 4 İşçi Alacak
Bingöl Karlıova SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV İşletme Aş. 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Belediyesi Engelli 2 İşçi Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam