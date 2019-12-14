Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama		 
MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi		 
Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM bile inanmadı!		 
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı		 
Sağlık teknisyenlerine kadro ayrılmamasına tepki!		 
Canan Karatay'dan çay tavsiyesi Video		 
Şırınga çikolatadan 2 çocuğun ölümüyle ilgili gerçek! Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!

Danıştay soruşturma sonucunda görevden alınan Daire Başkanının Danışman kadrosuna atama işleminin salt Kapsam Dışı Personel Yönergesine dayanılarak tesis edilmesi sebebiyle işlemi iptal etti.
 14 Aralık 2019 14:09
Yazdır
Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!

Dava konusu olayda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü emrinde Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan bir memur görevden alınarak Genel Müdürlük Danışman kadrosuna atanmış ve imza yetkisi kaldırılmıştır.

İlgilinin İstanbul 6. İdare Mahkemesi nezdinde açtığı davada; davacının görevinden alınması işleminin somut bir sebeple ortaya konulmadığı için tesis edilen işlemi iptal etmiştir. Davalı idare; dava konusu işlemi istinafa götürmüştür. Bu defa, idarenin üst düzey kamu görevlilerinin atama ve görevden alma konusunda geniş takdir yetkisine sahip olduğu, yöneticilik görevinden alınmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun bulduğundan idarenin işleminin hukuka uygun bulmuştur.

Davacı konuyu Danıştay nezdinde temyize götürmüştür. Danıştay İkinci Dairesi kararında özetle; "Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan davacının bu görevden alınarak Genel Müdürlük Danışmanı kadrosuna atanması ve imza yetkisinin kaldırılmasına ilişkin alınan yönetim kurulu kararında bahse konu atama işleminin Kapsam Dışı Personel Yönergesinde belirtilen tahsil ve hizmet süresine uygun olarak tesis edildiğinin belirtildiği, işlemin dayanağı olarak başkaca bir düzenleyici işleme yer verilmediği, işlemin dayanağı olarak gösterilen Kapsam Dışı Personel Yönergesinin de Resmi Gazetede yayımlanmadığı, davalı idarenin personeli ile ilgili genel hükümleri kapsayan ve bu haliyle "3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler hakkında Kanun"un 1 inci maddesine göre Resmi Gazetede yayımlanması zorunlu olmasına rağmen bu gereklilik yerine getirilmeden usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş ve hukuki geçerliği bulunan bir yönetmeliği olmaksızın salt Kapsam Dışı Personel Yönergesi'ne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk istinaf başvurusu kabul edilerek davanın reddi yolunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesince verilen kararda ise hukuki isabet"görmemiştir.

İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No: 2018/2882

Karar No: 2018/6534

Anahtar Kelimeler: -Soruşturmaya Dayalı Atama

-Kamu Personeline Ait Genel Hükümleri Kapsayan Düzenleme,

-Resmi Gazetede Yayımlanma Zorunluluğu

Özeti: Usulüne uygun olarak yürürlüğe korunmuş ve hukuki geçerliği bulunan bir yönetmelik bulunmaksızın, salt Kapsam Dışı Personel Yönergesine dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı hakkında.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı):.......

Vekili : Av....

Karşı Taraf (Davalı) : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Vekili : Av...

İstemin Özeti: İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince verilen 04/06/2018 günlü, E:2018/168, K:2018/448 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu'nun 49.maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Ülkü Bulut Yücel

Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesince; dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü.

Dava; Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan davacı tarafından, bu görevden alınarak Genel Müdürlük Danışmanı kadrosuna atanması ve imza yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 07/06/2016 günlü, 29386 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 6. İdare mahkemesinin 17/11/2017 günlü, E:1425 K:2017/2023 sayılı kararıyla; Kıyı Emniyeti Genel Genel Müdürlüğünde İnsan Kaynakları Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken, İdari ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ....'nın Mayıs 2015'ten başlayarak Nisan 2016 yılına kadar 239 gün hastalık istirahati ile 68 gün yıllık izin olmak üzere toplam 307 gün izni kullandığı ve raporlarının .... Hastanesi'nden alınmış olması üzerine dönemin Genel Müdürü ...... tarafından bu hususun incelenmesi için davacıya talimat verilmesi üzerine davacı tarafından soruşturma raporunda belirtilenin tam aksine "Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor, sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonuca göre işlem yapılır" mevzuat hükmü doğrultusunda hareket edildiği; davacının mevzuatın kendisine tanıdığı görev ve yetkileri kullanması nedeniyle görevinden alınmasının dayanağı olmayacağı gibi davalı idarece başkaca da bir somut sebepte ortaya koyulmadığından tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idarenin yapmış olduğu istinaf başvurusunun kabul edilmesi sonucu İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin 04/06/2018 günlü, E:2018/168, K:201/448 sayılı kararıyla; davacının daire başkanı olarak görev yaptığı, idarenin atama ve görevden alma konusunda geniş takdir yetkisine sahip olduğu üst düzey kamu görevlilerden olduğu ve yöneticilik görevinden alınmasının kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olduğu sonucuna varıldığından dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1.İdare Dava Dairesince verilen söz konusu kararın temyizen incelenerek bozulması istenmektedir.

Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşlemleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün "Atanmalar" başlıklı 12.maddesinde Kuruluşun Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyelerinin (seçimle gelenler hariç) atanmalarında 2477 sayılı Kanun Hükümlerinin uygulanacağı, bunların dışındaki görevlere Yönetim Kurulunca atama yapılacağı belirtilmiştir.

3011 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanacak olan yönetmelikler hakkında kanunu 1maddesinde ise; Başkanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin işbirliğine yetki ve görev alanlarına aite hükümleri düzenleyen kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan ve kamuoyunu ilgilendiren yönetmeliklerin Resmi gazetede yayınlanacağı hükme bağlanmıştır.

İdarenin düzenleme yetkisinin aslında ikincil (türev) nitelikte olduğu ve Ana Statü'nün 12 nci maddesi uyarınca, davacının bulunduğu Genel Müdürlük Danışmanlığı görevine atama konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili olduğunda kuşku bulunmamaktadır. Ancak davalı idarenin Ana Statü'sünün belli görevlerdeki personelini atama konusunda kendisine tanıdığı bu genel nitelikteki yetkiyi hangi koşullarda kullanacağına ilişkin iradesini, yönetmelik çıkarmak suretiyle açıkladıktan sonra nasıl ki belirlediği bu objektif yöntem ve kurallardan bağımsız ve aykırı olarak sırf genel yetkisine istinaden işlem tesis edebileceğini kabul edebilmek hukuken olanaklı değilse ve daha önce yönetmelik çıkarmak suretiyle açıkladığı bu iradesine aykırı olarak işlem tesis etmesi halinde, bu işlemin iptali gerekecekse atama konusundaki genel yetkisine rağmen usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş bir yönetmeliği olmaksızın tesis ettiği işlemlerin de iptali gerekeceğinde kuşku bulunmamaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmakta olan davacının bu görevden alınarak Genel Müdürlük Danışmanı kadrosuna atanması ve imza yetkisinin kaldırılmasına ilişkin 07/06/2016 günlü, 29386 sayılı işlemin ilk Yönetim Kurulu onayına sunulmak kaydıyla Genel Müdür Olur'u ile tesisi edildiği, halihazırda yönetim kurulunun teşekkül ettiği 10/05/2017 günlü, 2017/10-1toplantı 2017-52 karar numaralı Yönetim Kurulu kararı ile onaylandığı anılan yönetim kurulu kararında bahse konu atama işleminin Kapsam Dışı Personel Yönergesinde belirtilen tahsil ve hizmet süresine uygun olarak tesis edildiğinin belirtildiği, işlemin dayanağı olarak başkaca bir düzenleyici işleme yer verilmediği, işlemin dayanağı olarak gösterilen Kapsam Dışı Personel Yönergesinin de Resmi Gazetede yayımlandığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idarenin personeli ile ilgili genel hükümleri kapsayan ve bu haliyle "3011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanacak olan Yönetmelikler hakkında Kanun"un 1.maddesine göre Resmi Gazetede yayımlanması zorunlu olmasına rağmen bu gereklilik yerine getirilmeden usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş ve hukuki geçerliği bulunan bir yönetmeliği olmaksızın salt Kapsam Dışı Personel Yönergesi'ne dayanılarak tesis edilen dava konusu işlemlerde hukuka uygunluk istinaf başvurusu kabul edilerek davanın reddi yolunda İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesince verilen kararda ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesince verilen 04/06/2018 günlü E:2018/168, K:201/448 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49.maddesinin 6545 sayılı Kanun'la değişik 2/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı kanunun 6545 sayılı Kanunla değişik 50.maddesinin 2.fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, kararı veren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesine gönderilmesine; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanunun 27.maddesi ile eklenen geçici 8.maddesi uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına temyiz aşamasında yatırılan 59,10TL yürütmenin durdurulması harcı ile artan posta ücretinin davacıya iadesine, 22/11/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
PAEM başvuru reddedilen polis memuru, açtığı davayı kazandı
11 Kasım 2019 16:51		 Danıştay İDDK'nın önemli kararı... Belediyedeki daire başkanı gerekçesiz görevden alınabilir mi?
15 Ekim 2019 00:02
Memura verilen öğlen yemeğinden öğretmenler de yararlanabilir kararı
12 Ekim 2019 21:00		 Yarı zamanlı çalışmaya dair emsal karar
28 Haziran 2019 11:03
Bilgi edinme taleplerinde, sık başvurulan red işlemi iptal edildi
07 Şubat 2019 11:05		 Gümrük muhafaza memurları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilir mi?
02 Ocak 2019 10:05
Hırsızlık suçunda ceza tecil edilmişse, kişi memur olabilir mi?
26 Aralık 2018 10:14		 Danıştay görüş değiştirdi... Mübaşire, temizlik işleri de verilebilir mi?
11 Aralık 2018 14:01
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dedi
10 Aralık 2018 00:01		 'Yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü hukuki değil'
04 Aralık 2018 22:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:02 - Norm Ender'in Mekanın Sahibi şarkısı YouTube'dan kaldırıldı14:59 - Boşnak yönetmen: Gerçekte kim olduğumuzu anlatmak istedim14:53 - 'Ücretsiz sağlık ürünü dağıtımı' Meclis'te tartışmaya yol açtı14:51 - Bakan Kasapoğlu: Asker selamı, bizim birliğimizin bir göstergesidir14:49 - Başkentte şüpheli ölüm14:44 - Arınç'tan Davutoğlu'nun partisine ilişkin açıklama14:30 - Karabük'te karbonmonoksitten zehirlenen kişi hayatını kaybetti14:19 - Konutta KDV ve tapu harcı indiriminde son 15 gün14:09 - Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!14:05 - 'Suriye'de herhangi bir ulusal gündemden önce Suriye halkı öncelenmeli'
14:01 - MHP'den Davutoğlu'nun partisine 'FETÖ' göndermesi13:39 - Sigara içen sürücü yapay zekayla tespit edilecek13:39 - Güvenlik kameralarına illegal erişime karşı 'çift güvenlik duvarı' uyarısı13:38 - Marmarabirlikten 'zeytinin paslı demirle karartıldığı' iddiasına tepki13:38 - Van'da bir PKK'lı terörist yakalandı13:31 - Cezaevindeki FETÖ üyesine AİHM bile inanmadı!13:21 - Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü13:08 - İstanbul'da metro seferlerinde aksama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Milletvekillerinin, araçlarına çakar takmalarını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
100 bin sosyal konut için başvurular, Pazartesi başlıyor
Bütçeden hemen sonra güvenlik soruşturması ele alınacak
Ahmet Davutoğlu eski sistemi vadetti
Kılıçdaroğlu'nun gizemli ziyareti CHP'yi karıştırdı
Atama bekleyen Tarımcılar, basın açıklaması yaptı
Artuklu Üniversitesine asılan 'ahlak kuralları' afişi Meclis'in gündeminde
Üç termik santral kapanabilir
Kumpas ile atılan subay mahkeme kararıyla rütbesini aldı
Henüz 19 yaşındaydı! Babası öldürdü
Emekli de 'asgari zam' istiyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
alican 1
süper bilgisayarlar 1
detachment 1
tavla 1
04.12.2019 doga koleji öğretmenlerinin iş birakma eylemi 1
Yeşil ve gri pasaportlarin da muafiyetlerinin kaldırılması 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
shane larkin 4
milletvekillerine kırmızı ışıkta geçme hakkı 2
2019 a bırakılacak son mesaj 2
SON İLANLAR
Zonguldak Çaybel 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 54 İşçi Alacak
Kırklareli Vize Belediyesi 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 5 İşçi Alacak
İstanbul Gopkent Yönetim 1 İşçi Alacak
Eskişehir Tepebaşı Turizm 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Aydın Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Antalya Felez Çevre Yönetim 13 İşçi Alacak
Afyonkarahisar içhisar Petrol 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam