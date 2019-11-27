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Mülki İdare Amirlerine İlişkin düzenleme tekliften çıkartıldı

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1. Maddesine ilişkin verilen 4 adet önerge sonrası taslaktan çıkartıldı.
 27 Kasım 2019 23:36
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Mülki İdare Amirlerine İlişkin düzenleme tekliften çıkartıldı

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 1. Maddesine ilişkin verilen 4 adet önerge sonrası taslaktan çıkartıldı.

MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun mülga ek 4 üncü

maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Birinci sınıf statüsünün kaybedilmesi

EK MADDE 4- Mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre üst üste iki yıl yetersiz bulunan

birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanır. Burada da yetersiz olduğunun değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilir. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde Bakan onayı ile mülki idare amiri birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybeder."

Görüşülmekte olan 144 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin 1'inci maddesinin teklif metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.

Filiz Kerestecioğlu Demir
Rıdvan Turan
Habip Eksik
Mensur Işık
Meral Danış Beştaş

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Ali Öztunç
Nihat Yeşil
Ensar Aytekin
Yaşar Tüzün
Erkan Aydın
Ahmet Önal

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Dursun Müsavat Dervişoğlu
Orhan Çakırlar
Dursun Ataş
Zeki Hakan Sıdalı
Ümit Beyaz

Aynı mahiyetteki diğer önergenin imza sahipleri:

Muhammet Emin Akbaşoğlu
Arife Polat Düzgün
Mehmet Doğan Kubat
Fatih Şahin
Habibe Öçal
Hacı Bayram Türkoğlu

Meclis tutanaklarından bazı saptamalar

ERKAN AYDIN (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

... Biz Komisyonda da bu 1'inci maddeyle ilgili uyarılarımızı yaptık. 1'inci madde mülki idare amirlerin 1930 yılında çıkan 1700 sayılı Kanun'un mülki idare amir birinci sınıflığından nasıl çıkmasıyla ilgili bir düzenleme. Şimdi, bakın, mülki idare amiri bu konuma nasıl gelebiliyor? Yaklaşık 15 tane kanunda koşul sıralanmış, denilmiş ki: On beş yılı dolduracak, kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olacak, sicil notları, mülki idare amiri değerlendirme raporları, mülkiye müfettişlerince düzenlenen özel/gizli rapor ve değerlendirme belgeleri, takdirname, ödül, tecziye ve yabancı dil bilgisi ölçütleri dikkate alınarak yapılacak değerlendirmeye göre meslekte başarılı bulunanlar; cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı davranışta bulunmaktan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş veya bu nitelikteki suçlardan birinci sınıf mülki idare amirliğine ayrılmaya engel bir disiplin cezası almamış olmak, mesleğin vakar ve onuruyla bağdaşmayan veya kişisel haysiyet ve itibarını zedeleyen bir suçtan hüküm giymemiş olmak, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak..." Gerekçede belirtildiği gibi bugüne kadar birinci sınıf statüsünün kaybedilmesine ilişkin bir mevzuat yoktu ama birinci sınıfı kazanmak için 14'e yakın üstün nitelikte özellik sergileyeceksiniz, on beş yıl boyunca bekleyeceksiniz ama birinci sınıf statüsünden mülki idare amirliği kaybederken Bakanının iki dudağı arasında adeta "Boş ol, boş ol, boş ol." der gibi "Seni bu görevden aldım." diyeceksiniz. Daha önce neydi? "Bakanlıktan" denen ibare burada "Bakan" deniyor. Belli ki tek adam idaresini çok sevdiniz. Saraydaki tek adamın her şeye karar vermesini aşağıya doğru da indirip bakanların da aynı şekilde hüküm vermesi ve idare etmesini uygulamaya koymaya çalışıyorsunuz...
Memurlar.Net - Özel

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