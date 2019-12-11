Show TV'de reyting şoku! Hangi dizi reyting canavarına yem oldu?
|11 Aralık 2019 09:54
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Show TV ekranlarında Pazar akşamları yayınlanan dizi için, düşük reytingleri nedeniyle final kararı alındı.
Show TV ekranında büyük bir beklenti ile yayın hayatına başlayan, ilk fragmanındaki şiddet görüntüleri nedeniyle de daha yayına başlamadan büyük eleştiri alan Aşk Ağlatır dizisi, final gerçeği ile karşı karşıya kaldı.
Pazar akşamları seyirciyle buluşan dizinin 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.
MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.
Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.
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