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Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin Sudan'dan at, eşek eti ithal etmediğini söyledi
 16 Aralık 2019 12:01
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Bakan Pakdemirli, at-eşek eti ithalatına açıklık getirdi

Son günlerde Türkiye'nin Sudan'dan 500 ton at, eşek, katır eti ile 500 ton at, eşek, katır sakatatı ithalatına dair gümrük vergisi uygulanmamasına dair anlaşma imzalandığı haberleri çıktı.


Bakan Pakdemirli'den 'At ve Eşek eti ithalatı' iddialarına yanıt

Konu at eti, eşek eti olunca kamuoyu da bu duruma tepki gösterdi, üretilen et ürünlerinin içine 'at, eşek eti karıştırılacak' iddiaları seslendirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün bakanlığın bütçe görüşmeleri için sabah saatlerinde TBMM'ye gitti.

"YANLIŞ ANLAŞILMA VAR"

Meclis'e giriş öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pakdemirli, bu ithalatların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu konular teknik. Bu konularla ilgili gerekli bilgiye sahip olmadan arkadaşlarımız yorumlar yapıyorlar. Ben bunları doğru bulmuyorum. At eti meselesi şudur: 'GTİP Kodu' denilen yurt dışında da 'HS Kodu' denilen genel tarif vardır, her ürün grubuyla ilgili. Bunlar at etini de eşek etini de dana etini de diğer etleri de kapsar. Bununla ilgili bir yanlış anlaşılma var. Türkiye'nin ithal ettiği etler arasında; at eti de eşek eti de domuz eti de yoktur." cevabını verdi.

"Yani öyle bir ithal et yok?" sorusuna ise "Böyle bir talep var mı ki?" dedi.
Anadolu Ajansı
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