Noter işlemiyle vekil tayin edilen ancak avukat olmayan kişi disiplin cezasına itiraz edebilir mi?

Danıştay Beşinci Dairesi, dava konusu olayda Rektör ve Meslek Yüksekokulu Müdürü hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde haklarında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca lüzum-u muhakeme kararı verilmiştir.

Ancak, verilen bu karara Rektörün vekil olarak tayin ettiği ancak avukat olmayan kişi tarafından itiraz edilmiştir.

Danıştay Beşinci Dairesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca kişi bizzat davasını takip edebileceği gibi sadece avukat unvanı taşıyan bir vekil aracılığıyla dava açıp davasını takip ettirebileceği, adına itiraz eden fakat avukat olmayan kişinin vekil sıfatıyla mahkeme, hakem ve yargı yetkisini haiz organlar huzurunda savunma yapmak veya adı geçene ait hakları kullanarak dava etmek, adli işlemleri takip etmek ve bu işlere ait evrak düzenlemek konusunda yetkisi bulunmadığını, bu bağlamda anılan lüzum-u muhakeme kararına da itiraz yetkisi olmadığı gerekçesiyle dosyayı iade etmiştir.

T.C

DANIŞTAY

Beşinci Daire

Esas No: 2019/662

Karar No: 2019/678

KARAR

Yükseköğretim kurulu başkanlığının 5.4.2019 tarih ve 2328 sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ve ekleri, ..... Üniversitesi Rektörü .... ve .....Meslek Yüksekokulu Müdürü......'ın lüzum-u muhakemelerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/76 sayılı kararı ve bu karar hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen .... tarafından 7.3.2019 tarihli yakını ... tarafından da 15.04.2019 tarihli dilekçelerle yapılan itirazlar, ..'in açıklamaları dinlendikten sonra 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53'üncü maddesi uyarınca incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

5271 sayılı Ceza Mahkemesi Kanununun "Kanun Yollarına başvurma hakkı" başlıklı 260'ıncı maddesinde hakim ve mahkeme kararlarına karşı Cumhuriyet savcısı, şüpheli, sanık ve bu kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar için kanun yollarının açık olduğu, "Avukatın başvurma hakkı" başlıklı 261'ıncı maddesinde, avukatın müdafiliğini veya vekilliğini üstlendiği kişilerin açık arzusuna aykırı olmamak koşuluyla kanun yollarına başvurabileceği, "yasal temsilcinin ve eşin başvurma hakkı" başlıklı 262'inci maddesinde, şüpheli veya sanığın yasal temsilcisi ve eşinin, şüpheli veya sanığa açık olan kanun yollarına süresi içinde kendiliklerinden başvurabileceği, "Tutuklunun kanun yollarına başvurması" başlıklı 263'üncü maddesinde de tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın, zabit katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek kanun yollarına başvurabileceği hüküm altına alınmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 71'inci maddesinde, dava ehliyeti bulunan herkesin davasını, kendisi veya dava ettiği vekil aracılığıyla açabileceği ve takip edebileceği hükme bağlanmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesinin birinci fıkrasında da "Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem ve yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir." hükmüne yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, ... Üniversitesi Rektörü ....'in ... Noterliğinin 5.9.2016 tarih ve 02364 yevmiye numarası ile düzenleme şeklinde vekaletname ile yakını ...'in, taşınmaz alımı ve satışı, hesap açma, para çekme, dava vekaleti, telefon, elektrik, su, doğalgaz aboneliği konularında her türlü iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve imzayla neticelendirmek hususlarında vekil tayin ettiği, bu vekaletname uyarınca ...'in de ve ....'ın lüzum-u muhakemelerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/76 sayılı kararına .... adına ve bu kişinin vekili sıfatıyla imzalanan dilekçeyle itiraz ettiği görülmüştür.

Ancak dosya içeriğindeki belgelere göre, söz konusu vekaletnamede dava açmaya, dava ve takiplerinde ...'i temsile, dava takip etmeye vb. hususlarda .... tarafından vekil tayin edilen ...'in avukat unvanının bulunmadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca kişi bizzat davasını takip edebileceği gibi sadece avukat unvanı taşıyan bir vekil aracılığıyla dava açıp davasını takip ettirebileceği göz önüne alındığında, ... adına itiraz eden fakat avukat olmayan ....'in vekil sıfatıyla mahkeme, hakem ve yargı yetkisini haiz organlar huzurunda ...'i savunmak veya adı geçene ait hakları kullanarak dava etmek, adli işlemleri takip etmek ve bu işlere ait evrak düzenlemek konusunda yetkisi bulunmadığı, bu bağlamda anılan lüzum-u muhakeme kararına da itiraz yetkisi olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenle, ... ve ...'ın lüzum-u muhakemelerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 14.12.2018 tarih ve 2018/76 sayılı kararına vekalet yetkisi bulunmayan ...'in itirazının incelenmesine olanak olmadığı, ... adına yapılan itiraza ilişkin dilekçenin bizzat ...'in kendisi veya vekil tayin edeceği baroda yazılı avukat marifetiyle imzalanması yolundaki eksikliğin otuz gün içerisinde giderilmesi, söz konusu eksikliğin verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde ...'e ihtaren bildirim yapılarak söz konusu bildirime ilişkin tebliğ alındısı ve eksikliğin giderilmesi durumunda itiraz dilekçesi, kararın usulüne uygun olarak şüphelilere tebliğine ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte dizi pusulasına bağlanmış dosya evrakının Dairemize gönderilmesi için dosyanın karar ekli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iadesine, kararın birer örneğinin ...Üniversitesi Rektörlüğü, ..., ... ile ...'a gönderilmesine 2.5.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.