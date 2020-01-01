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2019'un instagram zenginleri açıklandı!

2019'un instagram zenginleri açıklandı! Kazançları dudak uçuklatıyor
 01 Ocak 2020 22:30
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2019'un instagram zenginleri açıklandı!

Buzz Bingo, Instagram'da en çok kazanan isimleri sıraladı.

Kimi emekli oldu, kimi daha 22 yaşında, kimi Türkiye'nin bir dönem en sevilenlerinden... İşte dudak uçuklatan rakamlarla o liste...

KHOLE KARDASHIAN

35 yaşındaki Amerikalı sosyalite ve gerçeklik TV yıldızı, Insta'da 2019'da 957.000 sterlin kazandı. Ancak, bu yıl çok popüler sayfasında sadece iki sponsorlu yayın gerçekleştirdi. 102 milyon takipçisi var ve burada kardeşi Kim'in adında bir koku içeren 'KKW' koku serisini tanıttı.

KHOLE KARDASHIAN

Instagram Geliri: 957 bin sterlin

Post Başına Gelir: 478 bin sterlin

RONALDINHO

Ronaldinho, bu yıl çevrimiçi platformda 2 milyon sterlin kazandıktan sonra ilk 10'a girdi. Buzz Bingo'ya göre 50 milyon takipçisi var ve yazı başına ortalama 205 bin sterlin kazandı. 39 yaşındaki Brezilyalı kendi şarabını ve online spor bahis sitesi Betcris'i tanıttı.

RONALDINHO

Instagram Geliri: 2 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 205 bin sterlin

KYLIE JENNER

22 yaşındaki The Keep Up With The Kardashian'ın yıldızı bu yıl Instagram'dan etkileyici bir 3 milyon sterlin aldı. Ancak, büyük kazananlar listesini doldurmamasına rağmen, yazı başına en fazla 1.01 milyon sterlinlik etkileyici bir rakam da cebine girdi. Kylie, bu yılın başlarında Forbes tarafından bugüne kadar olan en genç milyarder seçildi.

KYLIE JENNER

Instagram Geliri: 3 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 1.01 milyon sterlin

ZLATAN IBRAHİMOVİC

38 yaşındaki İsveçli Ibrahimoviç, bu yıl 3,2 milyon sterlin değerinde kazancıyla yedinci sırada yer alıyor. Bu yıl Zlatan kokusu ve sakız markası da dahil olmak üzere 38 farklı reklam yükledi. Futbolcu, sportif başarılarının resimlerini düzenli olarak 40 milyon takipçisine gönderiyor ve posta başına 160 bin sterlin kazandı.

ZLATAN IBRAHİMOVİC

Instagram Geliri: 3.2 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 160 bin sterlin

NEYMAR

Brezilyalı futbolcunun Instagram'da 130 milyon takipçisi var ve 10 sponsorla anlaştı. Neymar Jr, bu yıl sosyal medya sitesinden 5,8 milyon sterlin net kazandı. Bildirilen post başına ortalama 578.000 sterlin kazandığını bildirdi.

NEYMAR

Instagram Geliri: 5.8 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 578 bin sterlin

SELENA GOMEZ

Pop yıldızı, sadece dokuz sponsorlu fotoğraf yayınlamasına rağmen bu yıl Instagram'da 6.4 milyon sterlin kazandı.27 yaşındaki Gomez, 164 milyon takipçisinin bulunduğu sitede posta başına 709.000 sterlin kazandığını bildirmişti. Sponsorlu yayınları arasında spor markası Puma ve lüks çanta firması Coach ile bir anlaşma var.

SELENA GOMEZ

Instagram Geliri: 6.4 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 709 bin sterlin

DAVID BECKHAM

Becks, geçen yıl Instagram yayınlarından yaklaşık 9 milyon sterlin değerinde komisyon aldı. Bu rakam diğer İngiliz ünlüleri geride bıraktı. Ve altı yılı aşkın bir süredir futboldan emekli olmasına rağmen, Beckham'ın küresel statüsü hala listede dördüncü sırada yer alıyor. Son 12 ay içinde futbol efsanesi 30 promosyon yayınladı. Ücretli Instagram ortaklıklarından bazıları Tudor Watch, Marina Bay Sands Hotel ve Kent & Curwen için yayınlar içeriyordu.

DAVID BECKHAM

Instagram Geliri: 8.6 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 286 bin sterlin

KENDALL JENNER

Reality TV yıldızı Kendall Jenner , aynı dönemde üçüncü en yüksek kazancı oldu ve posta başına 489.000 sterlinden toplamda 12.7 milyon sterlin kazandı. Amerikan modeli Calvin Klein ve cilt bakımı Proactiv gibi iç çamaşırı markalarını milyonlar kazanarak tanıttı. 24 yaşındaki genç kadın, Estee Lauder ile kampanyalar için marka elçisi olarak da görev yaptı.

KENDALL JENNER

Instagram Geliri: 12.7 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 489 bin sterlin

LIONEL MESSI

Barcelona'nın yıldızı Messi'nin sponsorlu gönderileri toplamda 18.7 milyon sterline ulaştı. Spor yıldızının Adidas ile para kazanma ortaklıkları var. 36 yaşındaki mücevher markası Jacob & Co. ve Amerikan gevrek markası Lays ile de işbirliği yaptı.

LIONEL MESSI

Instagram Geliri: 12.7 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 489 bin sterlin

CRISTIANO RONALDO

Ronaldo, yıl boyunca Instagram'da 34 sponsorlu yayın yaptı. Bu yayınlardan toplam 38.2 milyon sterlin kazandı. Sevilen Portekizli kanat oyuncusu için post başına 780 bin sterlin ödeme yapıldı. Yıl boyunca Nike, CR7 Play it Cool ve hatta bir saç dökülmesi danışma sitesi tanıttı.

CRISTIANO RONALDO

Instagram Geliri: 38.2 milyon sterlin

Post Başına Gelir: 780 bin sterlin
Memurlar.Net
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