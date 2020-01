Eğitim'de geçen hafta neler oldu?

Milli eğitim Bakanlığı, Eğitim'de geçen hafta yaşanan gelişmeleri yayımladı.

30 ARALIK 2019- 5 OCAK

2020"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ"NE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ DESTEĞİ

Dünya çapında bir tanıtım programıyla sahneye çıkan Türkiye'nin Otomobili'nin üretiminde ihtiyaç duyulacak nitelikli işgücü yetiştirmek üzere ilk kez motorlu araçlar teknolojisi alanında "Elektrikli Araçlar Dalı" açıyoruz.

Eğitimler ilk olarak önümüzdeki eğitim öğretim yılında, otomobilimizin üretileceği Bursa Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde başlayacak.

2020 YILINA "EĞİTİM TAKVİMİ" İLE BAŞLADIK

Özgün bir niteliğe sahip olan "Eğitim Takvimi"nde eğitime, çocuk gelişimine, oyuna, kültüre, bilime, Türkçeye dair hacimli bir içerik var. Ailelerde önemli bir yeri olacağına inandığımız takvimi 7.000 köy okulundaki her öğrencimizin evine basılı halde gönderiyoruz.

Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" başlığıyla yaprakları aralanan takvimde, "Günün Sözü", "Günün Kelimesi", "Günün Atasözü", "Günün Doğrusu", "Günün Oyunu" gibi bölümler yer alıyor.

SINAVLARIMIZ, ISO 9001 VE ISO 27001 KALİTE GÜVENCESİNDE

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, kendi öğrencilerimize, öğretmen ve çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz ve diğer kamu kurum ve kuruşlarına yaptığımız, yılda yaklaşık 15 milyon adayın katıldığı sınavlara yönelik uluslararası kalite standardını tescilleyen iki önemli belge aldık: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi.

2019'DA FARK YARATAN ÖĞRENCİLER

Öğrencilerimizin buluşlarını ve özgün çalışmalarını daha görünür kılmak ve örnek kılmak amacıyla; onlara, kurumsal web sayfamız meb.gov.tr'de "2019'un Fark Yaratan Öğrencileri" isminde özel bir yer açtık.