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Akılcılıktan uzak popülist kararların sonucu: Korsan taksi

Uber'in Türkiye'ye gelişi 'Rekabet oluşur, hizmet artar' dedirtmişti. Ancak taksiciler bu fırsatı değerlendirip eksiklerini gidermeye yöneleceklerine kısa vadeli çıkar hesabı yaptı... Seçim öncesi dönemde hükümetin de 'sayıları daha çok olan' sarı taksicilerden yana duruşuyla Uber kontak kapattı. Yanlış adımın sonucu ise korsanın dönüşü oldu. Akılcılıktan uzak popülist yaklaşımların çözüm değil problem kaynağı olduğunu gösterdi
 08 Ocak 2020 07:36
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Akılcılıktan uzak popülist kararların sonucu: Korsan taksi

Son dönemde tartışmalarla adından oldukça söz ettiren Uber, tüm dünyada taksici esnafıyla karşı karşıya kaldı. Adil bir şekilde rekabet edilmediği gerekçesiyle Türkiye'de defalarca taksici esnafı tarafından sıkıştırılmış ve içinde yolcular olmasına rağmen hem araç hem de sürücüleri darp edilmişti.

Uber'in Türkiye pazarına girmesiyle birlikte rekabetin oluşacağı anlaşıldı. Bu vesileyle taksici esnafının kendine çeki düzen vereceği düşünüldü. Hizmet tarafında da değişimin olacağı hesaplandı fakat, yerel seçimlerden önce Uber'e Türkiye'de son verildi. Popülizme sarılan ticari taksici esnafı, savaşın galibi geldi ve Uber'e kontak kapattırdı. Hükümetin de sarı taksilerden yana yaklaşımıyla Uber faaliyetlerini sonlandırdı. Uzun uğraşlar sonucu amacına ulaşan taksiciler ve rant kavgası sonunda eskiye geri dönüş yaptırdı. Korsan taksiciler ve ikiz plaka dönemi yeniden hortladı. Böylece sistem yeniden hata verdi. Akılcılıktan uzak anlayışın her durumda olumsuz sonuca yol açmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdi.

Müşterilerin şikayet yağdırdığı sarı taksilerin, kendilerine çeki düzen vermek için Uber'i fırsata dönüştürmesi gerektiğini ilk olarak KARAR gündeme taşımıştı

Yaklaşık 1.5 yıllık aradan sonra, vatandaşlar bazı taksici esnafının yaşattığı olumsuz vakalarla karşılaşmamak için alternatif aradı. Belki de 90 ve 2000'li yılların 'korsan taksi' dönemi yeniden başladı. Ticari taksici esnafı gelinen noktayı 'Hata ettik' diyerek öz eleştiri yaptı. Taksiler üzerinden somutlaşan çarpıcı tablo, rasyonaliteye değil ranta odaklı kafanın Türkiye'ye her alanda zarar verebileceğini gösterdi. Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi İdari İşler Müdürü Hasan Şahin "Uber bitti, korsan taksi taşımacılığı geliyor. Biz her bakımdan gerek taksi kalitesi gerek çalışan şoförlerin kılık kıyafet ve temsil yeteneği her bakımdan onları bir üst seviyeye çıkarmak için çaba harcamamız gerekirken, turkuaz taksiden ödün vermemiz yanlış olur" dedi.
Karar
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