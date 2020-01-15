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Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, düzenlenen NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı kapsamında gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile görüştü.
 15 Ocak 2020 03:26
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Genelkurmay Başkanı Güler Brüksel'de ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay DeDe Halfhill, yaptığı yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Miller, bugün Brüksel'de Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüştü. İki komutan Suriye'deki güvenlik durumu ve bölgede Türk-Amerikan iş birliğinin önemini ele aldı. ABD Türkiye ile iki stratejik ilişkilerine değer veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

NATO üyesi 29 ülkenin genelkurmay başkanları, ittifakın gündemindeki önemli konuları görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. İki gün sürecek toplantıya NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach başkanlık ediyor.

Toplantının ana gündem maddelerini, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyeti, Irak eğitim misyonu, Afganistan'daki Kararlı Destek Misyonu, KFOR olarak bilinen Kosova'daki barış gücü, Rusya ve ortaklarla ilişkiler oluşturuyor.
Anadolu Ajansı
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