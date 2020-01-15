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Başkan Berna Gözbaşı : Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez!

Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştıkları Fenerbahçe maçının ardından oldukça sert açıklamalarda bulundu.
 15 Ocak 2020 08:20
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Başkan Berna Gözbaşı : Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez!

Gözbaşı, takımın transfer operasyonlarına taş koymaya çalışan bir kesimin varlığından bahsederek, "Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez. Douglao sorunu bitmedi, bitirilmemesi için uğraşanlar var. Kayserili hainler var" dedi.

Fenerbahçe ile oynanan ve 0-0 eşitlikle sona eren Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçının ardından Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımın son durumuyla ilgili oldukça sert açıklamalarda bulundu.

"Kayserili hainler var" diyen Gözbaşı isimleri daha sonra açıklayacağını da söyledi.

Berna Gözbaşı açıklamasında, "Özlenen Kayserispor'un sinyallerini gördünüz. Teknik ekibimizi, hocamızı ve mücadele eden futbolcumuzu kutluyorum. Ama özlenen takımı hala göremiyorsunuz. Onun hikayesini anlatacağım. Bizim için önemli olan ligde kalmak. Hainlik hikayeleri var, ben sizi bilgilendireceğim" dedi.

'Kayserili hainler var!'

Gözbaşı şöyle devam etti: "Eskiden kalan zamanında yapılmayan ödemeler, ayağına 1-2 kez top değmemiş adamları alıp başımıza bela ediyoruz. Dün öğleden sonra bir şey yoktu, 6'dan sonra bir operasyon yapıldı. Buraya kadar geldikten sonra biz o parayı öderiz. Kimse Kayserispor'a operasyon çekemez. Douglao sorunu bitmedi, bitirilmemesi için uğraşanlar var. Kayserili hainler var." ifadelerini kullandı
Memurlar.Net
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