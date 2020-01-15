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Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı sanat kurumlarında misafir sanatçı ve personelin bir kısmının işine son verilmesiyle ilgili çıkan haberlerle alakalı olarak DT Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan açıklama yaptı
 15 Ocak 2020 08:33
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Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt, kurumdaki misafir sanatçı ve personelin Cumhurbaşkanlığı kararı uyarınca 4/B statüsüne geçirilmesinin ardından, çok sayıda sözleşmeli sanatçının işten çıkarılmasına yönelik gelen tepkilere yanıt verdi. Kurt, "Sözleşmesi yapılmayanlardan bazıları iş etiğine aykırı davranıp, çalışma koşullarını suiistimal etti, bazıları yeterli performansı gösteremedi, tam ücret almasına rağmen yılda birkaç kez görev aldı, ama en kötüsü bazıları sanatçı kimlikleriyle taban tabana zıt, sanatçı niteliğinin gerektirdiği saygınlık ve güvene yaraşmayan davranışları sebebiyle haklarında kamu davası açılmasına sebebiyet verdi" dedi.

20 YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYORDU

Hürriyet'ten Haşim Kılıç'ın haberine göre Kurt sözlerinin devamında şunları kaydetti: "Bünyemizde çalışan misafir sanatçıların çok önemli sorunları vardı ve bunlara 20 yıldır bir türlü çözüm getirilemiyordu. Neydi bunlar: Ücretli izin, mazeret izni, ücret sorunu gibi özlük haklarını kapsayan konulardı. Bu sorunları bitirdik. Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sanat kurumlarımızda yevmiyeli personel statüsüyle istihdam edilmekte olan 2 bin 849 personel ile sözleşme imzalanacak. Misafir sanatçılarımıza ücretli izin ve mazeret izni başta olmak üzere, özlük hakları konusunda yeni kazanımlar sağlandı. Yıllık sözleşme hakkı kazandılar ve ücretlerine de en az yüzde 20 oranında zam yapıldı ki bu çok önemli bir oran. Sanat kurumlarımız ihtiyaçlarına göre farklı branşlarda sanatçılar ile çalışmak durumunda, bu da ekstra bir kadro doğuruyor."

KARAHAN: MAAŞLAR CİDDİ ORANDA DÜZELECEK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, son günlerde tartışma konusu olan sözleşmeli sanatçıların işine son verilmesi ile ilgili olarak konuştu. Karahan, Devlet Opera ve Balesi bünyesinde bin 26 sanatçı ve teknik personelle sözleşme yenilediklerini, 18 personelle ise profesyonel, teknik ya da idari şartlardan dolayı sözleşme yenilemediklerini belirtti. Karahan ayrıca yeni sözleşme ile beraber çalışanların artık 11 ay yerine 12 ay maaş alacaklarını ve maaşlarının da ciddi oranda düzeleceğini ifade etti.

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