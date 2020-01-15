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FETÖ'cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'cü mahrem imamlarla irtibatlı polis adaylarına operasyon düzenlendi. 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci' olan 7 şüpheli gözaltına alındı
 15 Ocak 2020 09:26
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FETÖ'cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim alırken mahrem imamlarla irtibatlı olduğu tespit edilen 'Polis Okulundan İhraç Edilen Öğrenci' 8 örgüt üyesi şüpheliye yönelik olarak operasyon için düğmeye basıldı.

7 GÖZALTI

Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Van merkezli İstanbul, Adana, Konya, Erzurum ve Hatay illerinde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan örgüt üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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