Erdoğan'dan kalıcı infaz düzenlemesi talimatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Hukuk Politikaları Kurulu'na başkanlık ederek son dönem yargının gündemindeki konuları değerlendirdi. Toplantının gündemini hükümetin gündeminde olan infaz düzenlemeleri oluşturdu
|15 Ocak 2020 09:31
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam Hukuk Politikaları Kurulu'na başkanlık ederek son dönem yargının gündemindeki konuları değerlendirdi. Toplantının gündemini hükümetin gündeminde olan infaz düzenlemeleri oluşturdu.
SUÇ VE CEZADA ORANTILILIK
Başkan Erdoğan, uzun süredir çalışılan paketle ilgili kuruldan son değerlendirme ve görüş istedi. Erdoğan, mağdurlar için tatminkar, mahkumlar için adil, topluma kazandırma hedefli kalıcı bir infaz hukuk rejiminin ceza adalet sistemine kazandırılması gerektiğini vurguladı. Toplantıda, Erdoğan'ın geçen hafta tepki gösterdiği Berfin Özek kararı çerçevesinde suç ve cezada orantılılık konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.
Hasan Ay
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