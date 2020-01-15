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Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında siyaset arenasına 'merhaba' diyen Gelecek Partisi'nin kurucularından Etyen Mahçupyan, dikkat çeken bir ittifak açıklaması açıklaması geldi.
 15 Ocak 2020 10:21
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Gelecek Partisi'nden ittifak açıklaması

12 Aralık'ta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucularından Etyen Mahçupyan T24'ten Şirin Payzın'a konuştu. Mahçupyan kurucusu olduğu partiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Mahçupyan, "Ahmet Davutoğlu kendi bildiklerini ve yaşadıklarını anlatırsa bir gün bütün bu yakın tarih yeniden başka türlü yazılacak. Biliyorum çünkü bazı bölümleri dinledim, ancak anlatmak bana düşmez. Biraz o ortamın da olması gerekiyor, kendisine açık olarak da sormak mümkün" dedi.

"GELECEK PARTİSİ DEMOKRAT BİR PARTİ"

Gelecek Partisi'ni demokrat bir parti olarak tanımlayarak "Demokrat olmak, başkalarını demokratlığa çağırmak ve bu zeminde ittifaklar kurmak istiyoruz, bunun için çaba sarf edeceğiz ancak 'ben şuyum' diyerek kendimize ideolojik olarak bir kalkan çekmenin mantığı yok" dedi.

" HER PARTİYLE İTTİFAK YAPARIZ"

İlkelerin uyuşması doğrultusunda her partiyle ittifak yapabileceklerini dile getiren Mahçupyan, "Yüzde 1 alsak da yüzde 51 alsak da değişmeyen bir şey var. Hiçbir parti Türkiye'nin sorunlarını tek başına çözemez. Bu ilke önümüzde duruyor. Başkalarıyla beraber davranmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

ETYEN MAHÇUPYAN KİMDİR ?

Etyen Mahçupyan, 9 Mart 1950 tarihinde dünyaya geldi. Robert Koleji'ni 1968 senesinde bitirdikten sonra 1972'de Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. 1974 senesinde ise aynı üniversitede işletme alanında ki yüksek lisansını bitirdi. 2001 ile 2007 yılları arasında Zaman Gazetesi'nde düzenli köşe yazıları yazan Mahçupyan, 2007'de Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra Agop gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliğini yürütmüş bu sırada Zaman gazetesindeki yazılarına da uzun bir süre devam etmişti. Ekim 2014'te Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanı olan Etyen Mahçupyan'ın 2015 Mart'ında bu görevi sona erdi.
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