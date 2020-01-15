Taklit ve hileli gıda satanlara hapis cezası geliyor
Takit-tağşiş yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. İşletmelere 5 bin lira ile 250 bin lira arasında ceza verilecek.
|15 Ocak 2020 10:25
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