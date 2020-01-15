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Ankara'da 'Yarışalım mı?' sorusuna ret cevap veren sürücüyü dövdü
Ankara Kızılay Meydanı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, ''Yarışalım mı?'' sorusuna ret cevabı veren diğer araçtaki 2 kişiyle kavga etti. O anlar ise kameralara yansıdı.
|15 Ocak 2020 10:54
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Ankara Kızılay Meydanı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobilde bulunan 2 kişi, ''Yarışalım mı?'' sorusuna ret cevabı veren diğer araçtaki 2 kişiyle kavga etti. O anlar ise kameralara yansıdı.
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