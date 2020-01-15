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Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı geçen yıl farklı modellerde toplam 68 bin 126 sanayi ürününün denetimini gerçekleştirirken, bunlardan 18 bin 689'unun mevzuata aykırı olduğu tespit edildi- Günlük hayatta sıkça kullanılan ve yaklaşık 3'te 1'i uygunsuz bulunan asansörler, 2019'da 6,4 milyon lirayla sorumlularına en çok ceza uygulanan ürün grubu oldu
 15 Ocak 2020 11:05
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Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı

- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl 68 bin 126 sanayi ürününü denetlerken, her 3 asansörden 1'inin mevzuata aykırı olduğu görüldü ve bunlar için ceza uygulandı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünün görev alanındaki asansörler, basınçlı ekipmanlar ve gaz yakan cihazlar gibi ürünler düzenli denetleniyor.

Bu kapsamda 2019 yılında farklı modellerde toplam 68 bin 126 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirilirken, bunların 18 bin 689'u ilgili mevzuata aykırı bulundu.

625 farklı ürünün teste gönderildiği denetimlerde 159 farklı marka ve modeldeki ürün için toplatma kararı verildi.

2 bin 477 üründe uygunsuzluğun giderilmesi için süre tanınırken, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin toplam 9 milyon 90 bin 674 liralık ceza uygulandı.

- Denetlenen ürünlerin yüzde 27,43'ü uygunsuz

Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları 16 bin 315 adetle elektrikli ekipmanlar ve 13 bin 475 adetle taşınabilir basınçlı ekipmanlar oldu. Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grubu ise yüzde 77 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar olarak tespit edildi.

Geçen yıl denetlenen her 100 üründen yaklaşık 27'sinin mevzuattaki hükümlere uymadığı görüldü. Denetlenen ürünlerdeki ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 27,43 olarak belirlendi.

- Asansörler için 2019'da 6,4 milyon liralık ceza uygulandı

Günlük hayatta sıkça kullanılan asansörler, 2019'da sorumlularına en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Geçen yıl toplam 7 bin 944 asansör denetlenirken bunların 2 bin 610'u uygunsuz bulundu. Bu dönemde asansörlerdeki uygunsuzluk oranı yüzde 32,85 olarak kayıtlara geçti.

Denetlenen asansörlerin 250'si için düzeltme süresi verilirken, 1'i için de "toplatma" kararı çıktı.

Uygunsuz bulunan asansörler için sorumlularına geçen yıl toplam 6 milyon 443 bin 858 lira ceza uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 1,6 milyon lirayla elektrikli ekipmanlar, 360 bin lirayla makineler olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı
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