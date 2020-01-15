19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin iptali gündeme alındı
|15 Ocak 2020 11:36
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Mahkeme 22 Ocakta toplam 19 Kanun ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin bazı maddelerini görüşecek
KANUNLAR
- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un
- 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un;
- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin
- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;
- 24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un
- 6/11/2019 tarihli ve 7191 sayılı Kanun'un
- 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun
KARARNAMELER
- 23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
-10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
-6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
-25/11/2019 tarihli ve (53) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
-10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
-21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
-15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) numaralı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
-17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
- 14/5/2019 tarihli ve (36) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
-12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
bazı maddelerinin iptalini görüşecek.
|
Sıra No
|
Esas Sayısı
|
Konusu
|
İnceleme Evresi
|
Özelliği
|
1
|
E.2019/113
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili
|
23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 14/A maddesinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının,
B. 3. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin İkinci Kısmı'nın sonuna eklenen geçici 1. maddenin,
C. 7. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 525. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın
ikinci cümlesinde yer alan "...ve yurtdışında..." ibaresinin,
Ç. 11. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 529/A maddesinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
2
|
E.2019/114
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili
|
17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un;
A. 1. maddesiyle 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 14. maddesinin (A) fıkrasına eklenen
dördüncü paragrafın "...haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma
veya kovuşturma bulunmaması kaydıyla..." bölümünün,
B. 2. maddesiyle 5682 sayılı Kanun'a eklenen ek 7. maddenin bentlerini bağlayan;
1. Hükmün "haklarında aynı nedenlerden dolayı; devam etmekte olan herhangi bir
idari veya adli soruşturma veya kovuşturma bulunmayanlara, kovuşturmaya yer
olmadığına, beraatine, ceza verilmesine yer olmadığına, davanın reddine veya
düşmesine karar verilenlere, mahkümiyet kararı bulunanlardan cezası tümüyle
infaz edilenlere veya ertelenenlere, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına
karar verilenlere,..." bölümünün,
2. Hükmünde yer alan "...kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre..." ibaresinin,
3.Hükmünde yer alan "...verilebilir." ibaresindeki "...lebi..." hecelerinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
3
|
E.2019/115
Danıştay Onüçüncü Dairesi
|
6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 18/6/2014 tarihli
ve 6545 sayılı Kanun'un 23. maddesiyle değiştirilen 50. maddesinin (4) numaralı
fıkrasının iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
4
|
E.2020/1
Ankara 5. İdare Mahkemesi
|
26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri
ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun
Hükmünde Kararname'nin 14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının;
A. (b) bendinde yer alan "Ödenecek vekalet ücretinin yıllık tutarı;..." ibaresinin,
B. (b) bendinin "...avukatlar için (10.000) gösterge rakamının, memur
aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık brüt
tutarının oniki katını geçemez." bölümünün,
bentte yer alan "...avukat..." ibaresi yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
5
|
E.2020/2
Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi
|
3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanun'un 3. maddesinin birinci fıkrasının 1/4/1998 tarihli ve 4356 sayılı Kanun'un
1. maddesiyle değiştirilen (a) ve (b) bentlerini bağlayan hükümden sonra gelen
paragrafta yer alan "...karar tarihindeki..." ibaresinin iptaline karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
6
|
E.2020/6
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya
Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili
|
10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
4. maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
(12) numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin 17. maddesinin değiştirilen (4) numaralı fıkrasının iptaline
ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
7
|
E.2020/3
Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi
|
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;
A. 5. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
B. 268. maddesinin (3) numaralı fıkrasının (c) bendinin "Asliye ceza
mahkemesi hakimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların
incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine..." bölümünün,
"görevsizlik kararları" yönünden iptallerine karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
8
|
E.2020/9
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 130 milletvekili
|
24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle
10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkında Kanun'un değiştirilen 7. maddesinin;
A. Birinci fıkrasının (3) ve (5) numaralı bentlerinin,
B. Birinci fıkrasının (7) numaralı bendinin "...ile terör örgütlerine
veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar..." bölümünün,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
9
|
E.2020/4
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 129 milletvekili
|
6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. Tümünün,
B.1. 11. maddesinin,
2. 12. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
3.14. maddesinin (4) numaralı fıkrasının,
4. 18. maddesinin;
a. (1) numaralı fıkrasının birinci cümlesinin,
b. (2) numaralı fıkrasının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
10
|
E.2020/8
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 131 milletvekili
|
25/11/2019 tarihli ve (53) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 6. maddesinin,
B. Geçici 1. maddesinin (1) ve (4) numaralı fıkralarının,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
11
|
E.2020/5
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 128 milletvekili
|
10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479
Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (4) numaralı Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 637. maddesine
eklenen (2) numaralı fıkranın iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
12
|
E.2020/7
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili
|
21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 3. maddesiyle 12/12/2018 tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay
Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 9/A maddesinin,
B. 6. maddesinin,
C. Geçici 1. maddesinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
13
|
E.2020/10
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 130 milletvekili
|
6/11/2019 tarihli ve 7191 sayılı Kanun'un 5. maddesiyle 22/3/1971
tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nun 22. maddesinin
değiştirilen ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan "...onayı, kontrollüğü..."
ve "...yaptırılır." ibarelerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
14
|
E.2020/11
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 132 milletvekili
|
5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı
Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;
A. 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,
B. 9. maddesiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri
Kanunu'nun başlığı ile birlikte yeniden düzenlenen mülga 34. maddesinin
sekizinci fıkrasının ikinci cümlesinin "...katma değer vergisi yönünden
bağlı olunan vergi dairesine (katma değer vergisi mükellefiyeti
bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine)..." bölümünün,
C. 30. maddesiyle 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanunu'na eklenen 42. maddenin,
Ç. 31. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 43. maddenin birinci fıkrasının;
1. Birinci cümlesinde yer alan "...yaptırılan..." ibaresinin,
2. Dördüncü cümlesinin,
D. 32. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 44. maddenin üçüncü fıkrasının,
E. 35. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 47. maddenin;
1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "...Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı..." ibaresinin,
2. Beşinci fıkrasının,
F. 36. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a eklenen 48. maddenin,
G. 40. maddesiyle 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor
Hizmetleri Kanunu'nun başlığı ile birlikte değiştirilen ek 12. maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarının,
Ğ. 41. maddesiyle 25/3/1987 tarihli ve 3332 sayılı Sermaye Piyasasının
Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede
Alınacak Tedbirler ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul
Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a eklenen geçici 4. maddenin,
H. 44. maddesiyle 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu'nun 3. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (aa) bendinin,
I. 45. maddesiyle 4734 sayılı Kanun'un geçici 4. maddesinin beşinci
fıkrasının ikinci cümlesine eklenen "...; Devlet Malzeme Ofisi Genel
Müdürlüğünün idareler adına gerçekleştireceği taşıt alımı, taşıt kiralama,
akaryakıt alımı ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında..." ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İptal
|
15
|
E.2019/116
Manisa 1. İdare Mahkemesi
|
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun
18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle değiştirilen ek 2. maddesinin;
A. Üçüncü fıkrasının;
1. (a) bendinin,
2. Bentlerini bağlayan hükümlerin "...belediye sınırları
dahilinde yolcu taşımak yasaktır." bölümünün,
B. Dördüncü fıkrasının;
1. (a) bendinin,
2. Bentlerini bağlayan hükmünün,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
İlk
|
İtiraz
|
16
|
E.2018/125
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 140 milletvekili
|
15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) numaralı
Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin 6. maddesinde yer alan "...belirlenecek merci..." ibaresinin
iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
17
|
E.2019/31
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 134 milletvekili
|
17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 2. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 287.
maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın,
B. 3. maddesiyle (1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 372.
maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın birinci, ikinci ve üçüncü cümlelerinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
18
|
E.2019/78
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 137 milletvekili
|
14/5/2019 tarihli ve (36) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazate'de yayımlanan
(1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'ne eklenen 4/A maddesinin ikinci cümlesinin ve üçüncü
cümlesinin "...Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir."
bölümünün iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
|
Esas
|
İptal
|
19
|
E.2019/105
İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,
Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ ile birlikte 136 milletvekili
|
12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;
A. 1. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
(1) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
değiştirilen 353. maddesinde yer alan "...ve yurtdışı..." ibaresinin,
B. 2. maddesiyle (1) sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 371/A maddesinin,
C. 5. maddesiyle 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
666. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (j) bendine eklenen "...ve burslar..." ibaresinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebi.
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