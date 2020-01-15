1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan, FETÖ'den beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca beraat etti
 15 Ocak 2020 13:32
Yazdır
Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan, FETÖ'den beraat etti

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski Uşak Belediye Başkanı Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Oktay Akarca beraat etti.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına Erdoğan çifti ile Akarca ve avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan Ali Erdoğan, hiçbir zaman FETÖ ile ilişkisi olmadığını, siyasi bir komploya maruz kaldığını, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ'ye karşı net tavır koyduğunu, başkanlık yaptığı dönemde ve sonrasında da bu örgütle iletişiminin olmadığını savunarak hakkındaki iddialara ilişkin somut delil bulunmadığını ileri sürdü.

Sanık Aysun Erdoğan da suçsuz olduğunu, FETÖ ile ilişkisinin bulunmadığını söyledi.

Sanık Ömer Oktay Akarca ise 2011 yılından itibaren bu yapıyla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını savunarak beraatini istedi.

Ali Erdoğan'ın avukatı Hüsnü Şahin Bülbül, eski Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ufuk Uğur'un kişisel ve siyasi hesaplaşması sonucu bu davanın açıldığını, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, üç sanığın da beraatine karar vererek, Erdoğan çiftinin şirketleri üzerindeki kayyum kararının kaldırılmasına hükmetti.

Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan ile Ömer Oktay Akarca, FETÖ soruşturması kapsamında 16 Ağustos 2016'da gözaltına alınmıştı. Ali Erdoğan ve eşi Aysun Erdoğan, 23 Ağustos 2016'ta tutuklanmış, Akarca ise sağlık sorunlarından dolayı adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkeme heyeti, 29 Ocak 2018'de görülen ilk duruşmada Erdoğan ve eşinin tahliyesine karar vermişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen 8 kişiye FETÖ gözaltısı
15 Ocak 2020 14:20		 PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
15 Ocak 2020 13:54
FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar 20 Ocak'ta
15 Ocak 2020 13:22		 Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
15 Ocak 2020 13:19
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
15 Ocak 2020 11:42		 Bitlis'te teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi
15 Ocak 2020 09:49
FETÖ'cü polis adaylarına operasyon: 7 gözaltı
15 Ocak 2020 09:26		 Domuz gribi kabusu geri mi döndü!
15 Ocak 2020 09:09
Eski belediye başkanı ABD'ye FETÖ imamıyla gidip gelmiş
15 Ocak 2020 07:30		 FETÖ CIA'ye yardım ediyor
15 Ocak 2020 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Ziraat Bankası'ndan 'ayakkabı sektörüne' yönelik kredi14:38 - Kılıçdaroğlu: Dış politikamızı Putin belirliyor14:36 - TBMM Dışişleri Komisyonu 11 kanun teklifini kabul etti14:35 - Temel Karamollaoğlu: Hafter'in arkasında batılı güçler var14:28 - Cumhuriyet tarihinin tekerlekli sandalyedeki ilk dekanı hayatını anlattı14:25 - Diyanet'ten 'Sosyal Konut Projesi' fetvası açıklaması14:20 - 6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen 8 kişiye FETÖ gözaltısı14:15 - Emekli Korgeneral Alan'a 600 bin lira haksız tutukluluk tazminatı14:13 - Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt14:10 - Tunceli Belediyesi'nde işçi maaşlarına haciz
14:10 - En borçlu belediyeden 9 ayda 150 milyon tasarruf14:07 - Futboldan ilham aldılar 'Kitap Ligi' kurdular14:05 - 'Vekil eşi kuaförü mühürletti' iddiasına İlgezdi'den tepki: Yemin ederim boşardım14:04 - Tapu memurlarına rüşvet operasyonu: 3 gözaltı14:03 - Ali Koç, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadı14:01 - Atatürk Havalimanı'nda özel uçuşlarda uyulması gereken kurallara ilişkin talimat13:58 - Kaynar suyun içine düşen çocuk öldü13:56 - Türkiye, kasımda AB ile ticaret fazlası verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
Kültür Bakanlığı 2 bin 849 personele sözleşme yapacak
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Libya'da, Hafter ateşkesi bozduğunu duyurdu
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuğu 1
haydi çocuklar camiye 1
Nina simone 2
çayı şekersiz içebilmek 1
bekarlardan daha çok vergi alınsın 5
Dizilerle uyutulan toplum 1
royston drenthe 1
ümmü gülsüm 1
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
kitap okumayı sevenlere has özellikler 7
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam