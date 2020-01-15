6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen 8 kişiye FETÖ gözaltısı
|15 Ocak 2020 14:20
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Malatya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "TSK mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Malatya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Çanakkale, Amasya, Ordu, Yalova ve Diyarbakır'da belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen, biri emekli albay ve biri de daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı olmak üzere 8 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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