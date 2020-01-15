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Vatandaştan, İmamoğlu'na 'Selahattin Demirtaş' sorusu

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir vatandaş tarafından kendisine sorulan 'Selahattin Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitabını neden satıyorsunuz?' sorusuna cevap verdi. İmamoğlu'nun verdiği cevap sırasında Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcılarından Erkan Dinç'in tepkisi olay oldu
 15 Ocak 2020 15:18
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Vatandaştan, İmamoğlu'na 'Selahattin Demirtaş' sorusu

Bir vatandaş, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaretinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü keserek "Selahattin Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitabını neden satıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.


İmamoğlu'na sordu: Demirtaş'ın kitabını neden satıyorsunuz?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerinden biri olan Sultanbeyli'yi ziyaret etti. Programı kapsamında Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile bir araya gelen İmamoğlu, belediye binasından çıktığı esnada yolunu kesen bir vatandaşın sorusuyla karşı karşıya kaldı.

"Sen yanlış biliyorsun"

Bölge TV muhabirlerinden Savaş Karan tarafından görüntülenen olayda İmamoğlu'nun önünü kesen vatandaş, İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş ve Sakine Cansız'ın kitaplarının satışına değinerek "Bunları neden satıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Soru karşısında bir süre duraksayan İmamoğlu, "Sen yanlış biliyorsun. Tam bilgi yok" ifadelerini kullandı.

"5 yıldır satılıyormuş"

Fransa'da öldürülen terörist Sakine Cansız'ın kitabının satılmasına da değinen İmamoğlu, "5 yıldır satılıyormuş. Gelen şikayetlerden sonra yasakladık" şeklinde konuştu.

Başkan yardımcısından ilginç tepki

İmamoğlu'nun "5 yıldır satılıyormuş" şeklindeki çıkışı sonrası Sultanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcılarından Erkan Dinç'in kaşlarını kaldırarak tepki vermesi ise dikkatlerden kaçmadı.
Memurlar.Net
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