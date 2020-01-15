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Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacının tescillenmesi hedefleniyor
 15 Ocak 2020 15:35
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Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kabadüz ilçesinde, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç yetişmiş görüntüsüyle dikkati çeken ladin ağacının tescillenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Çambaşı Yaylası Kale Boynu Obası'ndaki ormanlık alanda, devrilmiş gövdesi üzerinde 18 ağaç büyümüş ladin ağacıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ağacın "tarihi anıt ağacı" olması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gerekli başvurunun yapıldığını belirten Güler, başvurunun ardından Bakanlık ekiplerinin ağaçta inceleme yaptığını aktardı.

Güler, ağaçla ilgili kısa sürede sonuç alınmasını beklediklerini ifade etti.

Devrilmiş ladin ağacının görenleri şaşırttığını, böylesine önemli bir ağacın mutlaka tescillenmesi gerektiğini kaydeden Güler, "Böyle bir ağacın başka bir yerde olabileceğine ihtimal vermiyoruz. İlimize gelen tüm ziyaretçilerin mutlaka bu ağacı görmesini istiyoruz." dedi.

Güler, ağacın Ordu Valiliğince koruma altında olduğuna işaret ederek, Bakanlık tarafından yapılacak çalışmanın ardından ağacın tarihi anıt ağacı olarak tescilleneceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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