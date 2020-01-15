1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İYİ Parti'den, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: (FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Bu mevzunun bütün detayıyla ortaya çıkma iradesini gösterdikleri andan itibaren parti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız
 15 Ocak 2020 16:21
Yazdır
İYİ Parti'den, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Libya konusundaki gelişmelere ilişkin, "Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Libya, Kanal İstanbul ve bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi konularını değerlendirdi.

Türkiye'nin Moskova'da yapılan görüşmeler kapsamında Libya'da arabuluculuk görevini üstlendiğini söyleyen Ağıralioğlu, bu adımın önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ağıralioğlu, partisinin Libya'ya asker gönderilmesi tezkeresine ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Arabuluculuk rolünün biraz daha kabul edilebilir hale gelmesinden memnunuz. Nihayetinde Rusların Amerikalılar ile anlaşma ihtimali bölgedeki bütün siyasal denklemi her şartta değiştiriyor. Kimin arkasında kimin olduğu belli olmaz. Bu süreçte hem devletimizin hakkını, hukukunu muhafaza etmek hem de bölgedeki haklarımızın, bölgedeki istikrarla Libya'nın da huzurunu sağlayacak şekilde bir inisiyatife dönüşmesini temin etmek zorundayız."

Bu süreci dikkatli bir şekilde takip ettiklerini dile getiren Ağıralioğlu, "Berlin Konferansı'ndan sonra da belki Ankara ve Moskova arasında daha sıklaşacak görüşmelerde diplomasinin daha etkin kullanılacak olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

- "Rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder"

Ağıralioğlu, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin tartışmaların sürdüğünü bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montrö tartışılıyordu, şimdi gündemden çıktı. Sayın Bakan 'Rant üretiyoruz' diye açıklama yaptı. Rant üretmek kötü bir şey değildir. Hükümetler rant da üretebilirler. Rantı üretmek hükümetleri kötü etmez, rantı bölüştürürken adaletsizlik hükümetleri kötü eder. Biz hükümetin bu anlamda siyasi sicilinin bozuk olduğunu düşünüyoruz. Bizi endişeye sevk eden, oluşan rantın etrafta toparlanmış 3-5 yandaşa dağıtılmış olmasıdır."

FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarına da değinen Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konu hakkındaki açıklamalarını kıymetli bulduğunu ve hükümetin de bu sürece katılması gerektiğini söyledi.

Ağıralioğlu, partisinin geçen yıl Mecliste konuya ilişkin düşüncelerini belirttiğini anımsatarak, "AK Parti dahil bu mevzunun bütün detayıyla ortaya çıkma iradesini gösterdikleri andan itibaren biz parti olarak üzerimize düşen her şeyi yapacağız." ifadesini kullandı.

- "Belediyecilik sisteminin tartışılması gerekiyor"

Bazı belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesini de değerlendiren Ağıralioğlu, Türkiye'de belediyecilik sisteminin toptan tartışılması gerektiğini savundu.

Hükümet partisine ait belediyelerin maddi kaynaklara daha kolay ulaşabildiğini söyleyen Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hükümet partisinden olmasa bile belediye başkanlarının seçildikten sonraki finansman ihtiyaçlarının görülmesi lazımdır. Bu olmayınca o maddi konforsuzluk ve finansman ihtiyaçları muhalafet partilerinin ayartılma sürecinin, muhalefet partilerinin belediyelerinin tuzaklanma sürecinin enstrümanı haline geliyor. Belediye başkanlığı geçişlerinden daha çok belediyelerin hizmetlerini yapabilmesi için bir finans modeli üzerine çalışması lazım."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kaddafi' eleştirisi
15 Ocak 2020 16:31		 Bakan Akar: 1937 kişi FETÖ'den açıkta
15 Ocak 2020 16:16
Bakan Çavuşoğlu: Libya'da Hafter barış istemiyor
15 Ocak 2020 15:33		 Vatandaştan, İmamoğlu'na 'Selahattin Demirtaş' sorusu
15 Ocak 2020 15:18
CHP'den, belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesi açıklaması
15 Ocak 2020 15:07		 Erdoğan: Şovmenlerin maskesi düşmeye başladı
15 Ocak 2020 14:59
Kılıçdaroğlu: Dış politikamızı Putin belirliyor
15 Ocak 2020 14:38		 Temel Karamollaoğlu: Hafter'in arkasında batılı güçler var
15 Ocak 2020 14:35
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
15 Ocak 2020 14:13		 En borçlu belediyeden 9 ayda 150 milyon tasarruf
15 Ocak 2020 14:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kaddafi' eleştirisi16:28 - Tarım ve Orman Bakanlığı ile YÖK iş birliği protokolü16:21 - İYİ Parti'den, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması açıklaması16:18 - Üniversitede sorular çalındı, ortak ders sınavları iptal edildi16:16 - Bakan Akar: 1937 kişi FETÖ'den açıkta16:09 - Doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı16:05 - Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme imzalanması sırasında damga vergisi alınabilir mi?16:04 - FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a hapis15:58 - Türkiye'de son 49 yılın dördüncü en sıcak yılı yaşandı15:56 - Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın yakalandı
15:52 - Sözcü gazetesi sahibi Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı15:49 - Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya hapis15:48 - Diyanet hizmet kolunda 2 sendika birleşti15:44 - Kadının, çekicinin çektiği araçtan düşürülmesine soruşturma15:38 - Yeniden yargılanan Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet15:35 - Gövdesinden 18 ağaç yetişen ladin tescillenecek15:33 - Bakan Çavuşoğlu: Libya'da Hafter barış istemiyor15:31 - FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Külliye'de 'asker selamı' konuşuldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meteliğe kurşun atmak 3
Boğa burcu 1
aşk 2
Sütlü 1
yerel yönetim yasası 1
otomatik portakal 3
Simon fallette 1
Bizde ergen olduk ama böyle değildik 3
kardeşleri karıştırmaları 1
sude 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam