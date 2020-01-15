Eski tuğamiral Bozkurt'a FETÖ'den 15 yıla kadar hapis istendi
|15 Ocak 2020 16:52
|Yazdır
Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen eski tuğamiral Doğan Bozkurt'un yargılandığı davada esas hakkında mütalaa verildi.
Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık Bozkurt ve avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen Bozkurt'un operasyonel hat kullancısı olduğuna ilişkin raporu okuduktan sonra sanığa söz verdi.
Kendisine iftira atıldığını, ByLock'a "mor beyin" ve benzeri tuzak yöntemlerle yönlendirilmiş olabileceği savunan Bozkurt, "Ben yaşlı bir adamım. Uzun süredir tutukluyum. Operasyonel hat kullanmadım." dedi.
Bozkurt, adına kayıtlı telefondan örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği yönündeki iddiayı da reddederek tahliye talebinde bulundu.
Sanık beyanın ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, sanığın örgüt içi haberleşmede kullanılan ByLock programını telefonuna yüklediğini, örgütsel amaçlı operasyonel hat kullandığını ve örgütün mahrem imamlarıyla iletişimde olduğunu belirtti.
Mütalaada, Bozkurt'un üzerlerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti, sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MSB: Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
15 Ocak 2020 18:05
|PKK'ya finans sağlamak için Suriye'den uyuşturucu getiren 3 kişi tutuklandı
15 Ocak 2020 18:01
|FETÖ'nün 'yargıdaki beyni' Hüseyin Yıldırım'a hapis
15 Ocak 2020 16:04
|Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ sanığı eski subaya hapis
15 Ocak 2020 15:49
|FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 10 gözaltı
15 Ocak 2020 15:31
|6'sı muvazzaf binbaşı, yüzbaşı ve üsteğmen 8 kişiye FETÖ gözaltısı
15 Ocak 2020 14:20
|PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
15 Ocak 2020 13:54
|Eski Uşak Belediye Başkanı Erdoğan, FETÖ'den beraat etti
15 Ocak 2020 13:32
|FETÖ'nün futbol yapılanması davasında karar 20 Ocak'ta
15 Ocak 2020 13:22
|Niğde merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
15 Ocak 2020 13:19