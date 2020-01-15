Esad ateşkesi bozdu, İdlib'e saldırdı: 15 ölü
Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50'den fazla olduğu bildirildi
|15 Ocak 2020 18:17
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Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldiği, yaralı sayısının da 50'den fazla olduğu bildirildi.
Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının ateşkese rağmen İdlib kentinde sanayi bölgesi ve pazar yerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İdlib'in farklı bölgelerine düzenlenen 30 hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, yaralı sayısının ise 50'den fazla olduğu belirtildi.
Saldırı sonrası pazar yerinde çıkan yangın sonucu büyük maddi hasar meydana geldiği de aktarıldı.
Öte yandan Eriha kasabasında da yerleşim bölgelerinin hedef alındığı saldırılarda 8 sivilin yaralandığı ifade edildi.
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