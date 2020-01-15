1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ponzi Arzu'ya 2 asır hapis

Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil, 240 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Ancak cezası 13 kişiyle anlaştığı için 198 yıla indi
 15 Ocak 2020 18:36
Yazdır
Ponzi Arzu'ya 2 asır hapis

Bursa'da, "ponzi" yöntemiyle 73 kişiyi dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil, 240 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. Ancak cezası 13 kişiyle anlaştığı için 198 yıla indi.

Bursa'da 'ponzi' olarak bilinen "birlikte iş kurma ve yardım bahanesiyle para toplama" yöntemiyle 73 kişiyi 13 milyon lira dolandırdığı öne sürülen Arzu Mertgil (39) ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına ev hapsinde olan Arzu Mertgil katıldı. 'Peruk' takarak görünümünü değiştirip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil, daha önceki savunmalarını tekrarlayarak, suçlamaları kabul etmedi.

240 yıl hapis cezası

Öte yandan, cumhuriyet savcısı daha önceki duruşmasında 13 kişiyle uzlaşan Arzu Mertgil'in, kalan 60 mağdurdan dolayı 'basit dolandırıcılık' suçundan kişi başına 5'er yıl olmak üzere toplam 300 yıl hapis cezasını talep etmişti. Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti Mertgil hakkındaki kararı açıkladı. Arzu Mertgil, 240 yıl 3 ay 10 gün hapis ve 2 milyon 629 bin 440 TL adli para cezasına çarptırılarak tutuklandı. Ancak 13 kişiyle uzlaştığı için cezasına 42 yıl azaltılarak 198 yıla indirildi.

Para cezası ise 2 milyon 207 bin liraya indi. Mertgil, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeniden yargılanan Atalay Filiz'e ağırlaştırılmış müebbet
15 Ocak 2020 15:38		 Emekli Korgeneral Alan'a 600 bin lira haksız tutukluluk tazminatı
15 Ocak 2020 14:15
3 yolcunun öldüğü otobüsü kazası davasında karar çıktı
14 Ocak 2020 19:47		 Çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti. İşte gerekçesi
14 Ocak 2020 14:59
Sözcü gazetesi davasının gerekçeli kararı açıklandı
13 Ocak 2020 15:24		 Doktora yumruğa 10 ay 25 gün hapis cezası hekimleri sevindirdi
13 Ocak 2020 13:56
Sedanur Güzel davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
10 Ocak 2020 12:44		 İlçeyi ayağa kaldıran olayda tutuklu sayısı 3'e çıktı
09 Ocak 2020 19:15
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası
09 Ocak 2020 13:52		 Avukat oğlunun müvekkilini öldüren baba tutuklandı
08 Ocak 2020 23:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:56 - DSİ ve TEİAŞ personeline, 4 bin TL'lik koruyucu giyim yardımı19:55 - Öğretmenler, okutulmayan kızların umudu oldu19:51 - Türkiye'nin yüzde 27,3'ü her gün sigara içiyor19:47 - AK Parti'den aday gösterilmedi, seçimi kazandı, yeniden AK Parti'ye katıldı19:43 - İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu19:39 - Türk Metal Sendikası, iş yerlerinde grev kararı aldı19:35 - Meral Akşener, 4 ilçe belediye başkanını kabul etti19:31 - Yabancıya konut satışında 2019 rekoru19:27 - İBB'den 'Acil Tabut Alımı' ihalesi19:23 - 'Toplu istismar' davasında öğretmene 300 yıl hapis istemi
19:19 - Rabia Naz davasında yeni gelişme: Belirti yok19:15 - Konut satışlarında Aralık ayında tarihi rekor kırıldı19:11 - Uzmanından uyarılar: Beslenmenizi renklendirin19:07 - 18 yıldır bu tuşlu cep telefonunu kullanıyor19:03 - Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı18:58 - Polis memurunu yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı18:52 - Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü18:50 - İmamoğlu'na tepki için profesör unvanını sildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
YÖK'ten YKS tüyoları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ogenyi onazi 1
q bitz 2
e-yds 1
bebeklerini öptürmek istemeyen anneler 5
ablanın kardeşlerden kısa boylu olması 5
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
17.01.2020 anadolu efes vs asvel maçı 1
gazilerin maaşlarının kesilmesi 1
Gösteriş tüketimi 1
dürbün 1
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam