Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmaya karar verdi.180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, kararıyla şaşırttı.
|15 Ocak 2020 20:31
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Ünlü sanatçı Ebru Gündeş Kanlıca'daki ikiz yalısından taşınmaya karar verdi.180 derece Boğaz manzaralı yalıda 9 yaşındaki kızı Alara ile birlikte yaşayan Gündeş, kararıyla şaşırttı.
Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa'nın haberine göre; yıllar önce 25 milyon TL'ye alınan yalıyı boşaltmaya hazırlanan Ebru Gündeş rotayı Kemerburgaz'a çevirdi.
Gündeş'in orman içindeki yeni villasının değeri ise yaklaşık 13 milyon TL.
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