1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar

Bartın'ın Amasra ilçesinde, intihar etmek için limandaki kayalıkları çıkan lise öğrencisi kız, ikna çabaları sürerken, denize atladı. Yaralı kurtarılan B.D. (16) tedavi altına alındı. Öte yandan Kayseri'de 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan lise öğrencisi K.Uy(16) adlı kız, arkadaşları tarafından ikna edildi.
 15 Ocak 2020 20:36
Yazdır
İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar

Bartın'ın Amasra ilçesinde, intihar etmek için limandaki kayalıkları çıkan lise öğrencisi kız, ikna çabaları sürerken, denize atladı. Yaralı kurtarılan B.D. (16) tedavi altına alındı. Öte yandan Kayseri'de 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan lise öğrencisi K.Uy(16) adlı kız, arkadaşları tarafından ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Amasra Küçük Liman mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi B.D., yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki kayalık alana çıktı. Öğrencinin intihar edeceğini söylemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Öğretmenleri ve okul arkadaşları da olay yerine gelerek, liseliyi ikna etmeye çalıştı. Ancak B.D., herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı. Denizden çıkarılan öğrenci, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.D.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇATIYA ÇIKTI

Okuldaki arkadaşları ile kavga ettiği iddia edilen K.U, bunalıma girmesi sonucu Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesindeki apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Lise öğrencisi kızı, çatıda gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Uzun süre çatı kenarında oturan kızı, balkona çıkan bina sakinleri ikna etmek istedi. Olay yerine gelen öğrencinin arkadaşları genç kızı ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Sağlık ekipleri K.U.'yu ambulansla genel kontrol için Kayseri Şehir Hastanesine götürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

15 yaşındaki genç kız zor ikna edildiKayseri'nin Melikgazi ilçesinde 7 katlı bir apartmanın çatısına çıkan genç kızı, etraftakiler ikna etmeye çalışırken, son katta oturan bir kadının balkondaki umursamaz tavırları vatandaşları şaşırttı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası
15 Ocak 2020 21:16		 İzmir'de hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu
15 Ocak 2020 19:43
Kız öğrencilerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
15 Ocak 2020 19:03		 Polis memurunu yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı
15 Ocak 2020 18:58
'Futbolda şike kumpası' davasında Cihan Oskay dinlendi
15 Ocak 2020 18:29		 Genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdüler
15 Ocak 2020 18:20
Otizmli ilkokul öğrencisinin hayatını sırtındaki çantası kurtardı
15 Ocak 2020 17:49		 İzmir'de feci ölüm: Dövmedeki yazı gerçek oldu
15 Ocak 2020 17:11
Doktoru darp edip burnunu kıran saldırgan tutuklandı
15 Ocak 2020 16:09		 Kucağında çocuğuyla hırsızlık yapan kadın yakalandı
15 Ocak 2020 15:56
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:26 - BDDK'dan 'taksit sınırlandırması' açıklaması21:21 - Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak21:16 - İntihar eden arkeolog mobbinge uğradı iddiası21:11 - Ak Parti'li Turan'dan Özgür Özel'in sözlerine sert tepki21:06 - Öğrenciler itme kuvvetli LPG'li jet motoru yaptı21:01 - Almanya uyruklu yabancı 3 terörist sınır dışı edildi20:56 - Akşener sendika ve oda başkanlarını kabul etti20:51 - İki kadın öğretmen okulu baştan aşağı yeniledi20:46 - Öğretmenlerin mesajını dikkate aldı, 57 okula tatlı dağıttı20:41 - Emekli öğretmen, bakanlık onaylı tek kadın ozan oldu
20:36 - İkisi de liseli, ikisi de 16 yaşında! Korku dolu anlar20:31 - Ebru Gündeş 25 milyonluk yalıdan taşınıyor!20:26 - Beşiktaş, Erzurum'da dondu kaldı20:21 - OMÜ'de 165 akademisyenin biniş heyecanı20:17 - Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorla görüştü20:13 - Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor20:08 - Kargo gemisi icradan satılacak20:04 - Adana'da hava kirliliği yaşamı olumsuz etkiledi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
LGS'de, il ortalamasının altında kalan okul müdürlerine ceza verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Konuşma engelli Ümmü Gülsüm'den Can Ataklı'ya cevap
MHP'den Filenin Sultanlarına hakaret eden Başkan hakkında karar
Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni yanıt
Kamu personelin yemek ücretlerindeki artış oranı belli oldu
Eşinden boşanan kadın, davul zurna eşliğinde halay çekti
Belediye başkanının yakınını işe alması yasaklanıyor
Memur Sen, Erdoğan'dan bunları istedi
Ekrem İmamoğlu'nun toplantıyı terk etme nedeni
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Tebliği
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a zarf verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lucy 1
40'a merdiven dayamak 2
Kamu bankaları yapıyorsa caizdir 6
haydi çocuklar camiye 1
recep aktuğ 1
Devlet Bahçeli için çok mu geç,tweeti 1
ali koç'la ilgili 14 61 de açıklama yapacağız 1
proloterapi 1
vefa borcu 1
ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz 2
SON İLANLAR
Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Muvazzaf Subay Alım İlanı
Dicle Üniversitesi 20 İşçi Alacak
Dicle Üniversitesi 10 Engelli İşçi Alacak
DSİ 19. Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Tokat Tonaba Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Termal SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Tokat Eryap 1 İşçi Alacak
Samsun Ayvacık Turizm 5 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam